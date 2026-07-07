DAX® im Chart-Check: Ausbruch – und jetzt? - Daily Trading TV vom 07.07.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #DAX®.
► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Rüstungskonzern will Montag an die BörseWas gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, SaabNato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsheute, 10:20 Uhr · Reuters