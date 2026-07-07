Vorbörse 07.07.2026

Dax im Minus erwartet: Kurseinbruch bei Samsung und Kospi

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach dem zuletzt kräftigen Anstieg dürfte der Dax am Dienstag etwas zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 25.745 Punkte.

Am Montag hatte der Dax mit 25.900 Punkten einen weiteren Rekord erreicht, nachdem er am vergangenen Donnerstag seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt hatte. Der charttechnische Analyst Christoph Geyer hatte bereits am Wochenende auf einen überkauften Markt hingewiesen und einen Rücksetzer avisiert.

Milliardenschwere Kooperation
Kanada kauft bis zu zwölf U-Boote von TKMSheute · 04:00 Uhr · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.

Die deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht auch den europäischen Börsen am Dienstag das Leben schwer. Der südkoreanische Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden, sackte um acht Prozent ab. Die Aktien von Samsung Electronics nach Eckdaten zum zweiten Quartal sogar zehn Prozent. Die Resultate seien auf den ersten Blick zwar hervorragend gewesen, stellte Marktbeobachter Stephen Innes fest. Die Samsung-Aktien seien aber bereits so hoch bewertet gewesen, dass die Erwartungen kaum noch übertroffen werden konnten ("priced for perfection").

Der "erste KI-Stresstest" habe nun nicht geklappt. Insgesamt verändere sich gerade die Erwartungshaltung, erklärte Innes. Nicht mehr die aktuelle starke KI-Nachfrage sei entscheidend, sondern ob das Tempo dynamisch genug bleibe, um die bereits hohen Bewertungen zu rechtfertigen.

USA: Nasdaq legt deutlich zu

Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial erreichte zwar Schlussglocke eine Rekordmarke, blieb aber deutlich hinter dem Technologie-Index zurück. Der Dow schloss knapp 0,3 Prozent höher mit 53.056 Punkten. Das Rekordhoch lag mit gut 53.060 Punkten knapp darüber.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um rund 1,3 Prozent auf 29.697 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann rund 0,7 Prozent auf 7.537 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.056+ 0,29 Prozent
S&P 5007.537+ 0,72 Prozent
Nasdaq 10029.697+ 1,26 Prozent

Asien-Börsen: Samsung belastet trotz Rekordgewinn

Erneute Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien haben am Dienstag die Börsen Asiens trotz starker Geschäftszahlen des Elektronik- und Speicherchipkonzerns Samsung belastet. In Südkorea wurde der Handel zeitweise sogar unterbrochen, nachdem der Leitindex Kospi um acht Prozent gefallen war. Die Samsung-Aktien knickten um rund zehn Prozent ein, obwohl das Unternehmen dank des KI-Booms im zweiten Quartal einen weiteren - und überraschend hohen - Rekordgewinn erzielte.

Rund 51 Milliarden Euro Gewinn
Samsung meldet Rekordgewinne dank KIheute · 03:21 Uhr · dpa-AFX
Samsung meldet Rekordgewinne dank KI

Allerdings sind die Samsung-Aktien in diesem Jahr auch schon sehr stark gelaufen. Hinzu kommen mittlerweile Bedenken einiger Investoren, dass die KI-Rally vielleicht doch etwas zu weit gelaufen sein könnte.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank am Dienstag um gut 2,4 Prozent. Der chinesische CSI-300 und der Hongkonger Hang Seng fielen um rund 0,8 Prozent beziehungsweise gut 0,5 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22568.043- 2,43 Prozent
Hang Seng23.508- 0,46 Prozent
CSI 3004.805- 0,75 Prozent
Kospi7.404- 8,03 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,47- 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,94- 0,001 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,50+ 0,018 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1436- 0,05 Prozent
Dollar in Yen161,77- 0,19 Prozent
Euro in Yen185,01- 0,24 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent72,50 Dollar+ 0,51 Dollar
WTI68,98 Dollar+ 0,43 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 130 (110) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 125 (117) EUR - 'BUY'

- MORGAN STANLEY HEBT KION AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 62 (48) EUR

- UBS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 38 (51) EUR - 'NEUTRAL'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.07.2026

(mit Material von dpa-AFX)

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