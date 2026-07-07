Dax konsolidiert den Rallyschub

Dax-Widerstand 25.809 25.900 Dax-Unterstützung 25.400 25.000

Dax-Rückblick:

Nach dem Rallyschub bis auf ein neues Allzeithoch bei 25.900 Punkten am gestrigen Handelstag ist hier im Dax zunächst einmal - wenig überraschend - die Luft raus. Weder Käufer noch Verkäufer können heute bislang irgendwelche nachhaltigen Akzente setzen, der Index notiert marginal im Minus.

Dax-Ausblick:

An der gestrigen Einschätzung hat sich nichts geändert, diese steht daher komplett unverändert: Nach der 900-Punkte-Rally seit dem Vorwochentief um 25.000 Punkte hat der Index nun zunächst Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf. Hier ist in den kommenden Tagen tendenziell mit Gewinnmitnahmen und einem entsprechenden Rücksetzer zu rechnen.

Der übergeordnete Aufwärtstrend ist allerdings vorerst weiter intakt, entsprechend drängt sich hier zum aktuellen Zeitpunkt keine neue Positionierung auf. Ein größerer Rücksetzer in die nun als Unterstützung fungierende Zone um 25.400/500 Punkte könnte sich hingegen als erneute Einstiegsmöglichkeit auf der Longseite entpuppen.