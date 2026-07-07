DAX leicht im Minus – Halbleitersektor gerät unter Druck
Der DAX startet am Dienstag etwas leichter in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 notiert vorbörslich im Minus. An den US-Märkten zeichnet sich ein uneinheitliches Bild ab: Während der Dow Jones leicht zulegt, geben der S&P 500 und insbesondere der technologieorientierte Nasdaq 100 vorbörslich nach. In Asien schloss der Nikkei 225 mit deutlichen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Makroökonomisch bleibt die Agenda zur Wochenmitte vergleichsweise überschaubar. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich bereits auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung, von dem neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erwartet werden. Darüber hinaus beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung im Welthandel sowie die anstehenden deutschen Außenhandelsdaten, die zusätzliche Hinweise auf die Verfassung der exportorientierten Wirtschaft liefern.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt TKMS erneut in den Mittelpunkt. Nach dem kräftigen Kurssprung vom Vortag setzt die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort. Auslöser ist die Entscheidung Kanadas, beim Ersatz seiner U-Boot-Flotte auf eine Kooperation mit Deutschland und Norwegen zu setzen. Der Kieler Marineschiffbauer soll dabei bis zu zwölf U-Boote liefern, was die Perspektiven für den Auftragsbestand deutlich verbessert.
Ebenfalls gefragt sind die Titel von Nordex. Der Windanlagenhersteller meldete neue Aufträge der UKA-Gruppe über insgesamt 100 Turbinen mit einer Leistung von jeweils sieben Megawatt. Neben der Lieferung umfasst die Vereinbarung auch mehrjährige Service- und Wartungsverträge, was zusätzliche planbare Erlöse verspricht.
Auf der Verliererseite steht dagegen Infineon. Die Aktie leidet unter dem schwachen Branchensentiment nach den Quartalszahlen von Samsung. Obwohl die Eckdaten des südkoreanischen Konzerns robust ausfielen, sorgten hohe Erwartungen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-getriebenen Wachstums für Verkaufsdruck in der gesamten Halbleiterbranche. Entsprechend geraten auch andere europäische Chipwerte und Ausrüster unter Druck.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Micron Technology Inc.
|Bull
|UN7JJV
|14,14
|786,6113
|6,31
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG31NM
|8,56
|26638,9522 Punkte
|29,64
|Open End
|SK hynix Inc.
|Bear
|UN81A0
|13,41
|2588,529334 EUR
|0,96
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN6U4E
|28,16
|26270,684918 Punkte
|9,27
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2ZSN
|5,49
|26302,763512 Punkte
|48,98
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.07.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UN02J1
|1,03
|400,00 USD
|10,34
|16.09.2026
|Nemetschek SE
|Call
|UR07FQ
|1,42
|50,00 EUR
|3,00
|16.12.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG1WAT
|0,54
|325,00 USD
|7,74
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UN7EZ8
|5,80
|25300,00 Punkte
|34,41
|17.07.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG2BYU
|2,58
|245,00 USD
|4,89
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.07.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UN9A20
|2,30
|738,744881 USD
|4
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN7SLD
|1,87
|904,193828 EUR
|5
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UN8UN1
|2,11
|787,987345 USD
|5
|Open End
|Alibaba Group Ltd. ADR
|Long
|HD2SWW
|8,61
|48,970666 USD
|2
|Open End
|Barrick Mining Corporation
|Long
|UN0448
|1,75
|30,49525 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.07.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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