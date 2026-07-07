DAX leicht im Minus – Halbleitersektor gerät unter Druck

Der DAX startet am Dienstag etwas leichter in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 notiert vorbörslich im Minus. An den US-Märkten zeichnet sich ein uneinheitliches Bild ab: Während der Dow Jones leicht zulegt, geben der S&P 500 und insbesondere der technologieorientierte Nasdaq 100 vorbörslich nach. In Asien schloss der Nikkei 225 mit deutlichen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Makroökonomisch bleibt die Agenda zur Wochenmitte vergleichsweise überschaubar. Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich bereits auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung, von dem neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erwartet werden. Darüber hinaus beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung im Welthandel sowie die anstehenden deutschen Außenhandelsdaten, die zusätzliche Hinweise auf die Verfassung der exportorientierten Wirtschaft liefern.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt TKMS erneut in den Mittelpunkt. Nach dem kräftigen Kurssprung vom Vortag setzt die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort. Auslöser ist die Entscheidung Kanadas, beim Ersatz seiner U-Boot-Flotte auf eine Kooperation mit Deutschland und Norwegen zu setzen. Der Kieler Marineschiffbauer soll dabei bis zu zwölf U-Boote liefern, was die Perspektiven für den Auftragsbestand deutlich verbessert.

Ebenfalls gefragt sind die Titel von Nordex. Der Windanlagenhersteller meldete neue Aufträge der UKA-Gruppe über insgesamt 100 Turbinen mit einer Leistung von jeweils sieben Megawatt. Neben der Lieferung umfasst die Vereinbarung auch mehrjährige Service- und Wartungsverträge, was zusätzliche planbare Erlöse verspricht.

Auf der Verliererseite steht dagegen Infineon. Die Aktie leidet unter dem schwachen Branchensentiment nach den Quartalszahlen von Samsung. Obwohl die Eckdaten des südkoreanischen Konzerns robust ausfielen, sorgten hohe Erwartungen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-getriebenen Wachstums für Verkaufsdruck in der gesamten Halbleiterbranche. Entsprechend geraten auch andere europäische Chipwerte und Ausrüster unter Druck.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Micron Technology Inc. Bull UN7JJV 14,14 786,6113 6,31 Open End X-DAX® Bear UG31NM 8,56 26638,9522 Punkte 29,64 Open End SK hynix Inc. Bear UN81A0 13,41 2588,529334 EUR 0,96 Open End Nasdaq-100® Bull UN6U4E 28,16 26270,684918 Punkte 9,27 Open End DAX® Bear UG2ZSN 5,49 26302,763512 Punkte 48,98 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.07.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class C Call UN02J1 1,03 400,00 USD 10,34 16.09.2026 Nemetschek SE Call UR07FQ 1,42 50,00 EUR 3,00 16.12.2026 Amazon.com Inc. Call UG1WAT 0,54 325,00 USD 7,74 16.12.2026 DAX® Call UN7EZ8 5,80 25300,00 Punkte 34,41 17.07.2026 Amazon.com Inc. Call UG2BYU 2,58 245,00 USD 4,89 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.07.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Micron Technology, Inc. Long UN9A20 2,30 738,744881 USD 4 Open End Rheinmetall AG Long UN7SLD 1,87 904,193828 EUR 5 Open End Micron Technology, Inc. Long UN8UN1 2,11 787,987345 USD 5 Open End Alibaba Group Ltd. ADR Long HD2SWW 8,61 48,970666 USD 2 Open End Barrick Mining Corporation Long UN0448 1,75 30,49525 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.07.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.