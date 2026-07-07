Dax niedriger erwartet - Konjunktur und Politik im Blick

Frankfurt, 07. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag war der deutsche Leitindex dank starker ‌Konjunkturdaten den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch geklettert. In der Spitze gewann er 0,5 Prozent ⁠auf 25.900,10 ⁠Punkte, bevor er 0,2 Prozent fester bei 25.817,89 Zählern aus dem Handel ging. Angesichts eines erneuten Aufschwungs bei den Technologiewerten griffen auch die Anleger an der Wall Street zu.

Am Dienstag warten Anleger auf ‌weitere Hinweise zur Konjunktur. Nach überraschend ‌starken Zahlen zu den Auftragseingängen am Montag werden nun Daten zur deutschen Industrieproduktion im Mai veröffentlicht. Von Reuters ⁠befragte Ökonomen erwarten ein leichtes Plus von 0,2 Prozent, ‌nachdem es im April bereits ⁠einen Zuwachs von 0,4 Prozent gegeben hatte.

Zudem blicken Börsianer nach Ankara, wo Bundeskanzler Friedrich Merz und US-Präsident Donald Trump beim Nato-Gipfel erwartet werden. ‌Im Mittelpunkt stehen die ⁠Unterstützung für die Ukraine und ⁠der Krieg zwischen den USA und dem Iran. In Frankreich entscheidet ein Gericht, ob die Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten darf.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.817,89

EuroStoxx50 6.398,01

EuroStoxx50-Future 6.427,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 53.055,91 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.537,43 +0,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.999,03 -1,0%

Hang Seng 23.512,84 -0,4%

(Bericht von Sanne Schimanski und Stefanie Geiger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)