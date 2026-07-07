Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich auf
onvista · Uhr
Der Ausbruch über wichtige charttechnische Marken könnte den Startschuss für die nächste Aufwärtswelle bei dieser Dax-Aktie liefern. Um welchen Wert es sich handelt, erfährst du hier im Text.
Quelle: Pavel Ignatov/Shutterstock.com
Nach Jahren der Enttäuschung arbeitet sich ein Dax-Wert Schritt für Schritt zurück. Nach einer dynamischen Erholungsbewegung und einer erfolgreichen Konsolidierung deutet vieles auf die Fortsetzung des Comebacks hin.
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