Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich auf

onvista · 07.07.2026, 13:00 Uhr Uhr

Der Ausbruch über wichtige charttechnische Marken könnte den Startschuss für die nächste Aufwärtswelle bei dieser Dax-Aktie liefern. Um welchen Wert es sich handelt, erfährst du hier im Text.