Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag belastet durch gestiegene Rohölpreise nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,34 Prozent auf 126,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,98 Prozent.

In der Straße von Hormus gab es Angriffe auf Tanker. Steigende Ölpreise treiben die Inflationserwartungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen anheben könnte, steigt so. Zuletzt hatte sich die Lage deutlich entspannt. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass weiterhin Vorsicht geboten ist.

Besser als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten aus Deutschland belasteten ein wenig. Die Gesamtproduktion war im Mai stärker als erwartet gestiegen. Bereits am Montag hatten die Auftragseingänge der Industrie positiv überrascht. "Die harten Daten sprechen bislang für ein positives Wachstum im zweiten Quartal", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank. Er verwies auch auf die Einzelhandelsumsätze, die im Mai merklich gestiegen waren. "Damit könnte die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal eine gewisse Resilienz gegenüber den Geschehnissen in Nahost erwiesen haben."/jsl/he

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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