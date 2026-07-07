Deutschland: Industrieproduktion legt stärker zu als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat sich im Mai besser als erwartet entwickelt. Die Gesamtproduktion sei im Vergleich zum Vormonat April saison- und kalenderbereinigt um 0,9 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die von Bloomberg befragten Experten hatten im Schnitt mit einem Plus von lediglich 0,1 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der monatliche Anstieg der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im April von 0,4 Prozent auf 0,2 Prozent nach unten revidiert. "Die positive Entwicklung der Produktion im Mai 2026 ist maßgeblich auf die Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen." Dort stieg die Produktion saison- und kalenderbereinigt im Mai um 3,6 Prozent zum Vormonat./zb/stk