Devisen: Euro tritt über 1,14 US-Dollar auf der Stelle

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1427 US-Dollar und damit etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Für größere Ausschläge fehlten die Impulse. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1433 (Montag: 1,1415) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8746 (0,8760) Euro gekostet./bek/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Euro macht Verluste wettgestern, 18:57 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro gibt zum US-Dollar nachgestern, 14:51 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro gibt etwas nachheute, 14:50 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufheute, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtheute, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, Saab
Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsheute, 10:20 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen