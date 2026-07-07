DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL hat nach einem überraschend gut ausgefallenen zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Statt über 6,2 Milliarden Euro soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2026 nun mehr als 6,5 Milliarden Euro betragen, wie der Dax -Konzern überraschend am Dienstag in Bonn mitteilte. Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro an, getragen vor allem vom Expressgeschäft. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Juni um mehr als 10 Prozent zu. Im Vorjahresquartal hatten Zoll- und weitere handelspolitische Rahmenbedingungen die Geschäfte gebremst. Die Aktie der Deutschen Post stieg nach der Mitteilung auf ein Tageshoch und lag zuletzt 0,8 Prozent im Plus./men/he