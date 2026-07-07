DHL hebt nach Umsatz- und Gewinnzuwachs Prognose an

Düsseldorf, 07. ⁠Jul (Reuters) - Der Logistikkonzern DHL hat die Belastungen durch die US-Zollpolitik hinter sich gelassen und im zweiten Quartal bei einem gestiegenen Umsatz deutlich mehr verdient. Die Bonner heben nun ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Aktien des Konzerns notierten am ‌Nachmittag mit einem Plus von mehr als zwei Prozent bei 56,92 Euro.

"Im Vergleich zu der im Vorjahresquartal durch Zoll- und weitere handelspolitische Rahmenbedingungen belasteten Geschäftsentwicklung ⁠verzeichnete der ⁠Konzern wieder einen deutlichen Umsatzanstieg", teilten die Bonner am Dienstag mit. DHL habe von April bis Juni "eine weiter anziehende Nachfrage" verzeichnet. Der Konzernumsatz legte im zweiten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu, hieß es weiter. Zudem zeigte auch das Sparprogramm des ‌Konzerns Wirkung: Der operative Gewinn (Ebit) erreichte rund 1,85 (Vorjahr: ‌1,4) Milliarden Euro - dies entspreche einem Anstieg von knapp 30 Prozent.

Vor allem im größten Bereich Express zogen die Gewinne an. Hier fuhr DHL ein Ebit von rund ⁠1,2 Milliarden Euro ein - nach 730 Millionen Euro vor Jahresfrist. Vor diesem Hintergrund ‌hob DHL - "unter der Annahme keiner weiteren ⁠Verschlechterung des geopolitischen Umfeldes" - den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 an: Das berichtete Ebit wird nunmehr bei mehr als 6,5 Milliarden Euro erwartet. Zuvor hatte DHL mehr als 6,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. ‌Dabei blieb der Ausblick für das ⁠Brief- und Paketgeschäft in Deutschland unverändert ⁠bei einem Ebit von 900 Millionen Euro. Die Sparte leidet unter sinkenden Briefmengen. Der Ausblick für die DHL-Bereiche abseits des Traditionsgeschäfts wurde indes um 300 Millionen Euro angehoben.

DHL hatte im vergangenen Jahr rund 16.000 Stellen abgebaut, Ende 2025 beschäftigte der Konzern noch knapp 584.000 Menschen. Insgesamt will Konzernchef Tobias Meyer die Kosten konzernweit bis 2027 um mehr als eine Milliarde Euro senken. Zudem halfen den Bonnern auch Preiserhöhungen etwa im wichtigen Expressgeschäft ⁠mit eiligen Sendungen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)