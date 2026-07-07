Die neuen onemarkets ETFs im Überblick
onemarkets ETFs – Aktien
|onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF
|Der ETF bildet den MSCI World Universal Net EUR Index physisch und passiv nach. Der Index spiegelt die Entwicklung von großen und mittelgroßen Unternehmen aus entwickelten Märkten wider (Schwerpunkt: USA, Japan, Großbritannien und berücksichtigt ESG-Kriterien.
|ISIN
|LU3281687825
|Fondswährung
|EUR
|Ertragsverwendung
|thesaurierend*
|Verwaltungsgebühren
|0,25 % p. a.
|Mindestanlage
|EUR 10,-
|Sparplan
|ab EUR 25,- möglich
|* Erträge aus dem ETF wie Dividenden oder Zinsen werden im ETF wieder angelegt.
|onemarkets MSCI USA Universal UCITS ETF
|Der ETF bildet den MSCI USA Universal Net EUR Index physisch und passiv nach. Der Index bietet ein Engagement in US-Unternehmen, die an regulierten Märkten notiert sind und sowohl ein solides ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung ihrer ESG-Eigenschaften aufweisen. Die wichtigsten Sektorpositionen sind Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen.
|ISIN
|LU3281687668
|Fondswährung
|EUR
|Ertragsverwendung
|thesaurierend*
|Verwaltungsgebühren
|0,25 % p. a.
|Mindestanlage
|EUR 10,-
|Sparplan
|ab EUR 25,- möglich
|* Erträge aus dem ETF wie Dividenden oder Zinsen werden im ETF wieder angelegt.
|onemarkets MSCI Europe Universal UCITS ETF
|Der ETF bildet den MSCI Europe Universal Index physisch und passiv nach. Der Index spiegelt die Wertentwicklung europäischer Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen wider und integriert dabei ESG-Kriterien. Die wichtigsten Länderpositionen sind Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die Schweiz.
|ISIN
|LU3281687312
|Fondswährung
|EUR
|Ertragsverwendung
|thesaurierend*
|Verwaltungsgebühren
|0,25 % p. a.
|Mindestanlage
|EUR 10,-
|Sparplan
|ab EUR 25,- möglich
|* Erträge aus dem ETF wie Dividenden oder Zinsen werden im ETF wieder angelegt.
|onemarkets MSCI Emerging Markets Universal UCITS ETF
|Der ETF bildet den MSCI Emerging Markets Universal Net EUR Index synthetisch nach. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von großen und mittelgroßen Unternehmen aus Schwellenländern wider, wobei ESG-Kriterien berücksichtigt werden. Die wichtigsten Länderpositionen sind China, Taiwan und Südkorea.
|ISIN
|LU3281688120
|Fondswährung
|EUR
|Ertragsverwendung
|thesaurierend*
|Verwaltungsgebühren
|0,25 % p. a.
|Mindestanlage
|EUR 10,-
|Sparplan
|ab EUR 25,- möglich
|* Erträge aus dem ETF wie Dividenden oder Zinsen werden im ETF wieder angelegt.
onemarkets ETFs – Renten
|onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M-1Y UCITS ETF
|Der ETF bildet den MSCI Eurozone 1M-1Y Select Government Bond Index physisch und passiv nach. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr, die von entwickelten Ländern des Euroraums begeben werden und über Investmentgrade-Qualität verfügen. Ziel ist es, die Wertentwicklung dieses kurzlaufenden Staatsanleihesegments abzubilden.
|ISIN
|LU3281688476
|Fondswährung
|EUR
|Ertragsverwendung
|thesaurierend*
|Verwaltungsgebühren
|0,15 % p. a.
|Mindestanlage
|EUR 10,-
|Sparplan
|ab EUR 25,- möglich
|* Erträge aus dem ETF wie Dividenden oder Zinsen werden im ETF wieder angelegt.
|onemarkets MSCI Euro Government Bond UCITS ETF
|Der ETF bildet den MSCI Eurozone Government Bond Index physisch und passiv nach. Der Index umfasst auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investmentgrade-Qualität und einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die von entwickelten Ländern der Eurozone begeben werden. Ziel ist es, die Wertentwicklung dieses Segments europäischer Staatsanleihen abzubilden.
|ISIN
|LU3281688633
|Fondswährung
|EUR
|Ertragsverwendung
|thesaurierend*
|Verwaltungsgebühren
|0,20 % p. a.
|Mindestanlage
|EUR 10,-
|Sparplan
|ab EUR 25,- möglich
|* Erträge aus dem ETF wie Dividenden oder Zinsen werden im ETF wieder angelegt.
|onemarkets MSCI Euro IG Universal Corporate Bond UCITS ETF
|Der ETF bildet den MSCI EUR IG Universal Corporate Bond Index physisch nach. Der Index umfasst auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Qualität und berücksichtigt dabei ESG-Kriterien. Ziel ist es, die Wertentwicklung dieses qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihemarktes abzubilden.
|ISIN
|LU3281688807
|Fondswährung
|EUR
|Ertragsverwendung
|thesaurierend*
|Verwaltungsgebühren
|0,20 % p. a.
|Mindestanlage
|EUR 10,-
|Sparplan
|ab EUR 25,- möglich
|* Erträge aus dem ETF wie Dividenden oder Zinsen werden im ETF wieder angelegt.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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