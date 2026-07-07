E.ON - Momentum + Keil = doppelt interessant

Der Faktor „Momentum“ ist wissenschaftlich anerkannt und auch wir wissen diesen Markenkern der Technischen Analyse besonders zu schätzen. Mithilfe eines neuen Ansatzes berechnen wir die Relative Stärke nach Levy unter Berücksichtigung der vier unterschiedlichen Preisinformationen Open, High, Low und Close. Diese Vorgehensweise bringt die E.ON-Aktie auf dem Radarschirm, die auch charttechnisch zu überzeugen weiß. Schließlich kam es zuletzt zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die Hochpunkte aus den Jahren 2011 und 2012 bei 17,32/17,54 EUR. Auf dieser Basis hat das Papier ein sog. „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt, ehe es in der vergangenen Woche zu einer dynamischen weißen Wochenkerze kam. Damit hat der Titel den seit März ausgeprägten „bullischen“ Keil nach oben aufgelöst (siehe Chart). Dank dieses trendbestätigenden Kursmusters dürfte die Aktie das Mehrjahreshoch vom März bei 20,39 EUR wieder ins Visier nehmen. Perspektivisch lässt sich das Kursziel aus der vorliegenden Keilformation sogar auf rund 22,50 EUR taxieren. Als Stop-Loss bietet sich auf der Unterseite dagegen das Tief des angeführten „Hammer“-Kerze bei 17,32 EUR an.

E.ON (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart E.ON

Quelle: LSEG, tradesignal²

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