Entspannung am Ölmarkt – neue Impulse durch IPOs

Die Entwicklung am Ölmarkt steht weiterhin im Zentrum der Aufmerksamkeit. Nach einer Phase deutlich gestiegener Preise zeigen sich erste Entspannungstendenzen.

Auslöser sind die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie eine mögliche politische Annäherung im Nahen Osten. Der Ölpreis ist daraufhin unter 80 US-Dollar je Barrel gefallen und liegt damit spürbar unter den Höchstständen der vergangenen Monate.

An den Aktienmärkten bleibt die Reaktion bislang verhalten. Das liegt auch daran, dass eine gewisse Beruhigung bereits erwartet wurde. Die Terminmärkte deuten seit Längerem auf ein moderateres Preisniveau hin. Für die kommenden Monate wird ein Ölpreis von rund 75 US-Dollar eingepreist. Dieses Niveau entspricht in etwa dem Durchschnitt der vergangenen Jahre und gilt als tragfähig für die wirtschaftliche Entwicklung.

Unwägbarkeiten auf dem Weg zu einem tragfähigen Friedensschluss bleiben jedoch weiterhin bestehen. Solange keine nachhaltige politische Lösung erreicht ist, muss weiter mit teilweise erheblichen Schwankungen gerechnet werden. Ein deutlicher Rückgang der Preise erscheint derzeit ebenso wenig wahrscheinlich wie ein erneuter starker Anstieg ohne zusätzliche Eskalation.

Die Auswirkungen eines fallenden Ölpreises auf die einzelnen Branchen fallen dabei unterschiedlich aus. Energieunternehmen haben zuletzt besonders von hohen Preisen profitiert. Steigende Erlöse führten zu höheren Gewinnerwartungen und einer entsprechend positiven Kursentwicklung. Der Energiesektor erzielte somit seit Jahresanfang die zweithöchsten Gewinne, knapp hinter Technologie. Mit einem rückläufigen Ölpreis wird sich diese Dynamik jedoch abschwächen. Wir gehen davon aus, dass der Energiesektor in der zweiten Jahreshälfte deutlich an Momentum verlieren wird.

Christian Stocker,

Leitender Aktienstratege, UniCredit Bank GmbH

Auf der anderen Seite tun sich Chancen in energieabhängigen Branchen auf. Niedrigere Ölpreise wirken sich als größter Kostenfaktor direkt positiv auf Transport- und Logistikunternehmen sowie die Luftfahrt aus. Auch der Automobilsektor kann profitieren, da niedrigere Energiekosten das Kaufverhalten unterstützen. Besonders relevant ist die Entwicklung für die Chemieindustrie. Öl und Gas sind zentrale Inputgüter für die Produktion von Chemikalien, sodass rückläufige Preise die Margen unmittelbar verbessern. Da der Sektor zuletzt hinter der Marktentwicklung zurückblieb, ergibt sich zusätzliches Aufholpotenzial. Gleichzeitig profitieren auch konsumnahe Bereiche. Geringere Ausgaben für Energie erhöhen den finanziellen Spielraum der Haushalte und stärken damit den Einzelhandel.

Parallel sorgt die Dynamik am Markt für IPOs für neue Impulse. Der größte Börsengang der Geschichte, SpaceX, wurde sehr gut vom Markt aufgenommen und unterstreicht die aktuell konstruktive Marktstimmung. Die Bewertung basiert dabei weniger auf der aktuellen Ertragslage als auf hohen Erwartungen an zukünftiges Wachstum und technologische Entwicklungen. Umso interessanter werden die anstehenden IPOs von OpenAI und Anthropic sein, da beide Unternehmen „pure AI plays“ sind.

Auf den ersten Blick erinnert das hohe IPO-Volumen in diesem Jahr an frühere Übertreibungsphasen wie der Dotcom-Blase. Ein genauerer Vergleich relativiert diesen Eindruck jedoch. Zwar ist das erwartete Emissionsvolumen im Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2000 beinahe doppelt so hoch, relativ zur gesamten Marktkapitalisierung liegt es jedoch bei weniger als einem Fünftel. Das spricht gegen eine breite Marktüberhitzung und eher für ein insgesamt solides Umfeld.

Die Sommermonate sind traditionell von höheren Marktschwankungen und einer breiten Seitwärtsbewegung der Aktienindizes geprägt. Angesichts des mittelfristig weiterhin konstruktiven Umfeldes erachten wir Rücksetzer bei Aktienindizes als mittelfristig gute Einstiegsmöglichkeiten.

Christian Stockers Aktienmarkteinschätzungen gibt es regelmäßig auch online: onemarkets.de/stockers-boersencheck

Quartalsstammtisch: Aus- und Rückblick auf die Märkte

Unsere Experten Dr. Thomas Strobel (Investmentstratege), Christian Stocker (Leitender Aktienstratege), Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen) und Nikolaus Barth (Experte für Anlagelösungen) laden Sie zu unserem Quartalsstammtisch ein.

In vertrauter Runde lassen unsere Experten das zweite Quartal Revue passieren, analysieren die aktuelle Lage und beleuchten die Perspektiven für die nächsten Monate.

Dabei werfen sie einen Blick auf die Themen, die die Märkte jetzt bewegen:

• Bleiben die Aktienmärkte angesichts konjunktureller Abkühlung und geopolitischer Risiken auf Kurs?

• Wie entwickeln sich Inflation und Ölpreise und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Zinspolitik?

• Was ist für die Wirtschaftsentwicklung in Europa und den USA zu erwarten?

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