EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Klöckner & Co SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.07.2026 / 11:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Klöckner & Co SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.kloeckner.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.kloeckner.com/en/investors/publications/

07.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Straße 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.kloeckner.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2361720 07.07.2026 CET/CEST

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