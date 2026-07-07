EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Klöckner & Co SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
07.07.2026 / 11:41 CET/CEST
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Hiermit gibt die Klöckner & Co SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://www.kloeckner.com/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://www.kloeckner.com/en/investors/publications/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.kloeckner.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2361720 07.07.2026 CET/CEST