EQS-DD: 2G Energy AG: Pablo Hofelich, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Wasserstoff
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.07.2026 / 11:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Pablo
Nachname(n):Hofelich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

2G Energy AG

b) LEI

529900GC2NUJ6F0TSK26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0HL8N9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
65,10 EUR5.859,00 EUR
65,10 EUR53.577,30 EUR
65,10 EUR5.859,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
65,10 EUR65.295,30 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

07.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Internet:www.2-g.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105958 07.07.2026 CET/CEST

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