EQS-News: AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B) aufzunehmen

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AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B) aufzunehmen



07.07.2026 / 11:23 CET/CEST

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AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B) aufzunehmen

Europas führender Online-Autoteilehändler plant, seine Kapitalstruktur zu optimieren und die Aktionärsstruktur zu straffen

Optimierung aus einer Position der Stärke heraus: Die derzeitige Bilanz von AUTODOC bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine optimale Kapitalstruktur einzuführen

Beabsichtigte Aufnahme eines vorrangig besicherten Darlehens (Term Loan B, TLB) und einer Revolvierenden Kreditfazilität (Revolving Credit Facility, RCF): Geplant sind ein TLB in Höhe von 530 Millionen Euro sowie eine RCF in Höhe von 50 Millionen Euro

Starkes Erstrating von Moody’s und S&P: „Ba3“ mit stabilem Ausblick von Moody’s sowie „B+“ mit positivem Ausblick von S&P

Der Großteil der Erlöse soll zur Straffung der Eigentümerstruktur verwendet werden: Nach einer erfolgreichen Term-Loan-B-Transaktion und den darauf folgenden Schritten ist vorgesehen, dass die drei Gründer von AUTODOC wieder indirekt 100 % an AUTODOC halten

Änderung der Unternehmensstruktur: Gründung der Autodoc Holding SE als Emittentin des Term Loan B oberhalb der Autodoc SE

Robustes und diszipliniertes Wachstum: Trotz schwieriger und volatiler makroökonomischer Rahmenbedingungen in Europa bleibt der Kurs von AUTODOC in Richtung profitablen Wachstums uneingeschränkt erhalten

Berlin, 07 July 2026– AUTODOC, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, gab heute seine Absicht bekannt, eine vorrangig besicherte Term-Loan-B-Fazilität mit einem Gesamtnennbetrag von 530.000.000€ (die „Fazilität“) aufzunehmen, die von der Citibank, N.A., London Branch, und der Deutschen Bank Aktiengesellschaft arrangiert wurde. Strukturell wurde die Autodoc Holding SE als emittierende Gesellschaft über der Autodoc SE gegründet. Die Autodoc Holding SE erhielt die oben genannten Ratings und beabsichtigt, die Fazilität in Anspruch zu nehmen.

Die Autodoc Holding SE beabsichtigt, die Erlöse aus der Fazilität zur Finanzierung des Rückkaufs der von Apollos Hybrid Value-Fonds gehaltenen Aktien des Unternehmens und zur Begleichung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.

Nachdem das Unternehmen bedeutende operative und finanzielle Meilensteine erreicht hat, hat es sich entschlossen, diesen Schritt im Rahmen einer umfassenderen Optimierung der Kapitalstruktur zu unternehmen und damit seine Aktionärsbasis zu festigen, während es in die nächste Phase seiner Wachstumsstrategie eintritt.

Aktienrückkauf

Apollo hat im April 2024 über seine Hybrid Value-Fonds im Rahmen einer Pre-IPO-Investition eine Minderheitsbeteiligung an AUTODOC erworben. Mit der Partnerschaft mit Apollo suchte AUTODOC einen führenden institutionellen Partner, der das Unternehmen dabei unterstützt, seine internen Prozesse und das Berichtswesen, die operative Skalierbarkeit sowie die Unternehmensführung im Vorfeld eines möglichen zukünftigen Börsengangs zu validieren und zu optimieren. Das Unternehmen hat seitdem seine Vorbereitungsziele erreicht und setzt seinen Weg des profitablen Wachstums fort. AUTODOC wird einen Börsengang in Zukunft erneut in Betracht ziehen, abhängig von den allgemeinen Marktbedingungen und der Akzeptanz.



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