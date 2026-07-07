EQS-News: BIT Capital baut Wholesale-Vertrieb weiter aus

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BIT Capital baut Wholesale-Vertrieb weiter aus



07.07.2026 / 14:59 CET/CEST

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P R E S S E I N F O R M A T I O N

BIT Capital baut Wholesale-Vertrieb weiter aus

Marcus Dölling verstärkt seit 1. Juli 2026 das Sales-Team des Berliner Asset Managers.



Berlin, 7. Juli 2026 – BIT Capital setzt den nächsten Schritt seiner Wachstumsstrategie um und erweitert den Wholesale-Vertrieb. Seit dem 1. Juli 2026 verstärkt Marcus Dölling das Sales-Team des auf aktiv gemanagte Technologie-Aktienfonds spezialisierten Asset-Managers. Mit der Neueinstellung will BIT Capital seine Marktbearbeitung im Wholesale-Segment weiter intensivieren und neue Vertriebspartner gewinnen sowie bestehende noch gezielter betreuen. Im Fokus steht der weitere Ausbau der Zusammenarbeit mit Sparkassen, Volksbanken Raiffeisenbanken, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Finanzvertrieben. BIT Capital reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach aktiv gemanagten Investmentlösungen in Technologie- und Crypto-Märkten sowie auf die eigenen Wachstumsziele im deutschen Wholesale-Markt.

„Mit Marcus Dölling stärken wir unsere Vertriebsplattform an einer zentralen Stelle unserer Wachstumsstrategie“, sagt Peter Wibbe, Managing Director von BIT Capital. „Wir wollen unsere Produktkompetenz, unsere Investmentexpertise und unsere Partnerbetreuung noch enger zusammenbringen. Gerade im Wholesale-Geschäft entscheidet eine klare Marktbearbeitung darüber, ob Investmentlösungen wirklich bei den richtigen Kundengruppen ankommen. Marcus Dölling bringt dafür neben seiner langjährigen Vertriebserfahrung und einem starken Netzwerk auch eine tiefgehende strategische Expertise mit, um unsere Marktpräsenz nachhaltig auszubauen, gepaart mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Vertriebspartner.”



Dölling verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb. Zuletzt war er Director bei Assenagon Asset Management. Zuvor verantwortete er bei der DekaBank unter anderem den Vertrieb zu den Sparkassen in der Region Nord und betreute Primärbanken vor Ort sowie Verbände auf Vorstandsebene. „Mein Ziel ist es, den Wholesale-Vertrieb von BIT Capital konsequent weiterzuentwickeln“, sagt Marcus Dölling. „Dabei liegt mein Schwerpunkt auf dem Ausbau und der intensiven Betreuung von Partnern und Kunden im Norden und Osten Deutschlands. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und Vertriebspartnern den Zugang zu den Aktien- und Crypto-Strategien von BIT Capital zu erleichtern.“



BIT Capital hatte seine Wachstumsambitionen zuletzt deutlich geschärft. Neben der Neu- und Weiterentwicklung der Fondsstrategien soll insbesondere die Vertriebspräsenz im deutschen Markt ausgebaut werden. Die Verstärkung des Sales-Teams ist dafür ein weiterer operativer Schritt.



Über BIT Capital

BIT Capital – Berlin Investment Technologies, vereint die Expertise eines Branchenführers im Assetmanagement mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Dabei verfolgt das Unternehmen erfolgreich einen datenbasierten, bewertungssensitiven Investmentansatz, der ein „Best of Human x AI“-Modell mit sektoragnostischem, wachstumsorientiertem Stock Picking sowie einem hochaktiven Portfoliomanagement verbindet. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. 2



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