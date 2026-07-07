EQS-News: DEFI TECHNOLOGIES INC. GIBT DIE ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER HAUPTVERSAMMLUNG 2026 BEKANNT

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DEFI TECHNOLOGIES INC. GIBT DIE ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER HAUPTVERSAMMLUNG 2026 BEKANNT



08.07.2026 / 01:05 CET/CEST

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TORONTO, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung und der außerordentlichen Hauptversammlung gemäß den Richtlinien der Cboe Canada Exchange bekannt zu geben.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass die in der Stimmrechtsvollmacht der Geschäftsführung vom 20. Mai 2026 (die „Stimmrechtsvollmacht") für die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 2026 der Aktionäre des Unternehmens (die „Versammlung") aufgeführten Kandidaten zu Mitgliedern des Verwaltungsrats des Unternehmens gewählt wurden. Die Aktionäre stimmten auf der Versammlung auch der Ernennung der Wirtschaftsprüfer des Unternehmens zu.

Detaillierte Ergebnisse der Abstimmung zur Wahl der Vorstandsmitglieder, die im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung am 29. Juni 2029 stattfand.

Wahl der Direktoren

Die Aktionäre haben der Wahl der nachstehend aufgeführten Personen zu Mitgliedern des Vorstands wie folgt zugestimmt:

Nominiert % Stimmen für % Zurückgehaltene Stimmen Johan Wattenstrom 75.602 24.398 Mikael Tandetnik 88.802 11.198 Chase Ergen 94.852 5.198 Per von Rosen 93.767 6.293 Silvia Andriotto 87.301 12.699 Jonathan Dimitry 95.005 4.995

Die Aktionäre stimmten mit 92,276 % für die Bestätigung der Bestellung des Abschlussprüfers des Unternehmens, während 4,967 % der Aktionäre sich bei der Abstimmung über die Bestellung des Abschlussprüfers der Stimme enthielten.

Die Aktionäre auf der Hauptversammlung stimmten zudem der Aktienzusammenlegung des Unternehmens zu, wobei 73,271 % dafür und 26,729 % dagegen stimmten. Die Aktionäre auf der Hauptversammlung stimmten zudem der Änderung der Satzung Nr. 1 der Gesellschaft mit 90,420 % Ja-Stimmen und 9,580 % Nein-Stimmen zu. Die Aktionäre auf der Hauptversammlung haben zudem die Satzung Nr. 2 des Unternehmens zur Vorankündigung mit 64,279 % Ja-Stimmen und 35,721 % Nein-Stimmen angenommen.

Insgesamt wurden auf der Hauptversammlung Stimmrechte für 123.237.762 Stammaktien ausgeübt, was etwa 31,77 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien der Gesellschaft entspricht.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte sich bei seinen Aktionären für ihre Teilnahme und Unterstützung bedanken.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentralisierter Finanzen („DeFi") ausgerichtet ist. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.

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