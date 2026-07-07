EQS-News: Delticom AG: HV beschließt Dividende

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Delticom AG: HV beschließt Dividende



07.07.2026 / 16:30 CET/CEST

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Delticom AG: HV beschließt Dividende

Hannover, den 7. Juli 2026 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, schüttet für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 0,12 € je Aktie aus.

Auf der Hauptversammlung der Delticom AG, die mit den Marken ReifenDirekt, MotorradreifenDirekt und Autoreifenonline die führenden Onlinereifenshops für private und gewerbliche Endkunden im europäischen Raum betreibt, waren 56,03 % des Grundkapitals vertreten. Allen Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit zu. Michael Thöne-Flöge wurde als Mitglied des Aufsichtsrats bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2025 erhalten die Anteilseigner eine Dividendenauszahlung pro Aktie in Höhe von 0,12 €. Der Gesamtjahresumsatz der Delticom-Gruppe lag 2025 mit 483,7 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert von 481,6 Mio. €. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 20,1 Mio. €. Das Konzernergebnis belief sich auf 4,1 Mio. €.

„2025 hat unter Beweis gestellt, dass Delticom auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld profitabel agiert. Wir haben unser Augenmerk verstärkt auf die Effizienz unserer internen Abläufe und die optimale Ausschöpfung unserer operativen Kapazitäten gelegt. Durch gezielte Fortschritte in der digitalen Prozessautomatisierung und eine noch robustere Basis haben wir unsere Substanz nachhaltig gesichert“, sagt Delticom-Vorstand Andreas Prüfer in seiner Rede. „Auf diesem Fundament bauen wir nun entschlossen auf: Wir entwickeln Delticom konsequent von einem Onlinehändler zu einer automatisierten, KI-gestützten Service-Plattform weiter, um unsere führende Marktposition in Europa nachhaltig zu sichern.“

Der Halbjahresbericht wird am 13.08.2026 auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung gestellt.











Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und mehr als 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 68 Ländern betreibt die Gesellschaft 340 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber über 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 25.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 484 Millionen Euro generiert. Zum Ende des ersten Quartals 2026 waren 94 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com





Kontakt:

Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Delticom AG Hedwig-Kohn-Straße 1 31319 Sehnde Deutschland Telefon: +49 (0)511-93634-8000 Fax: +49 (0)511 8798 9138 E-Mail: info@delti.com Internet: www.delti.com ISIN: DE0005146807 WKN: 514680 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2361854

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