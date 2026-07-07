EQS-News: Diginex ernennt Jan-Jaap Verhoeve zum Chief Commercial Officer zur Beschleunigung des globalen Umsatzwachstums und der strategischen Weiterentwicklung

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Diginex ernennt Jan-Jaap Verhoeve zum Chief Commercial Officer zur Beschleunigung des globalen Umsatzwachstums und der strategischen Weiterentwicklung



07.07.2026 / 14:00 CET/CEST

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Diginex ernennt Jan-Jaap Verhoeve zum Chief Commercial Officer zur Beschleunigung des globalen Umsatzwachstums und der strategischen Weiterentwicklung

Jan-Jaap Verhoeve wird die globalen Vertriebsaktivitäten, die Entwicklung des Partner-Netzwerks und strategische Partnerschaften leiten

Die Ernennung stärkt die Vertriebsmaßnahmen, das Umsatzwachstum, die strategische Weiterentwicklung und die M&A-Aktivitäten

Jan-Jaap Verhoeve verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Partnerschaften und Nachhaltigkeitstechnologie, einschließlich des Ausbaus von Organisationen und globaler Partnernetzwerke mit Kunden wie BMW, Visa und Deutsche Bank

LONDON, 7. Juli 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit tätiger Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden, gibt heute die Ernennung von Jan-Jaap Verhoeve zum Chief Commercial Officer bekannt.



Die Personalie unterstreicht die fortlaufenden Investitionen von Diginex in die globale Geschäftsentwicklung, während das Unternehmen seine wachstumsorientierte Partner-First-Strategie umsetzt und die einheitliche Plattform für Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen weltweit skaliert.



Rolle und Verantwortlichkeiten

Als Chief Commercial Officer wird Herr Verhoeve die globale Wachstumsstrategie von Diginex über direkte und indirekte Vertriebsaktivitäten, die Entwicklung des Reseller-Netzwerks, strategische Partnerschaften und Wachstumsinitiativen hinweg leiten. Er wird für die Konzeption und Umsetzung der globalen Umsatzstrategie des Unternehmens verantwortlich sein, mit einem Schwerpunkt auf die Optimierung der Vertriebsaktivitäten über wirkungsstarke Reseller-, Distributions- und Systemintegrationskanäle.



Zu seinem Verantwortungsbereich gehört zudem die Verzahnung der Wachstums- und Produktstrategie, wobei Kundennachfrage, Rückmeldungen von Resellern und Wettbewerbsinformationen genutzt werden, um die Prioritäten der Produkt-Roadmap auf wachstumsstarke Chancen im Bereich der jährlich wiederkehrenden Umsätze auszurichten.



Strategisches Wachstum und Beitrag zu M&A

Im Rahmen seiner Aufgaben auf Vorstandsebene wird Herr Verhoeve das strategische Wachstum von Diginex unterstützen, einschließlich der globalen Expansion, Kundenakquisition und Partnerentwicklung. Darüber hinaus wird er die M&A-Strategie des Unternehmens begleiten und bei Chancen beraten, die die Marktdurchdringung beschleunigen, Fähigkeiten erweitern oder das Partner-Netzwerk des Unternehmens stärken können.



Hintergrund

Herr Verhoeve bringt umfangreiche Erfahrung in der kommerziellen Skalierung von Partnerschaften und in der Nachhaltigkeitstechnologie mit. Zuvor hatte er leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb und Partnerschaften bei Plan A inne, wo er zum Ausbau einer Enterprise-Plattform beitrug, die Unternehmen aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Software, Automobil, Zahlungsverkehr und Luxusgüter betreut, darunter Kunden wie BMW, Visa, Doctolib, BNP Paribas und Deutsche Bank.



Er ist zudem Mitgründer der Greentech Alliance, eines globalen Nachhaltigkeitsnetzwerks mit mehr als 3.500 Unternehmen, das von Beratern aus den Bereichen Venture Capital, Medien und Wirtschaft unterstützt wird.



Erklärung des Managements

„Jan-Jaap vereint in außergewöhnlicher Weise Führungskompetenz, Expertise im Bereich Enterprise-Software sowie eine nachgewiesene Fähigkeit, globale Partner-Ökosysteme aufzubauen und zu skalieren“, sagte Lubomila Jordanova, Chief Executive Officer von Diginex. „Sein Auftrag ist klar: das Umsatzwachstum zu beschleunigen, unsere Reseller- und strategischen Partnerschaftskanäle zu vertiefen und sicherzustellen, dass unsere Wachstumsstrategie die Marktnachfrage in eine disziplinierte Umsetzung und langfristige Wertschöpfung für unsere Kunden und Aktionäre überführt.“





Über Diginex Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um den Wandel voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen. Die Produkte und Servicelösungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte Diginex-ESG-Plattform unterstützt 19 globale Frameworks, darunter GRI („Global Reporting Initiative“), SASB („Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD („Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zur Berichtserstellung und einem ESG-Ratings-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die nach Auffassung des Unternehmens Auswirkungen auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf haben könnten. Hierzu zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Nasdaq-Listing-Anforderungen weiterhin einzuhalten, sowie über die strategischen Pläne des Unternehmens. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie „annähert“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Anleger werden daher aufgefordert, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.





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