EQS-News: Gabler Group erhält Auftrag über EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems

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EQS-News: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Gabler Group erhält Auftrag über EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems

07.07.2026 / 07:30 CET/CEST
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Gabler Group erhält Auftrag über EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems

Lübeck (Deutschland), 7.Juli 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat einen Auftrag im Wert von rund EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems erhalten. Der Auftrag unterstreicht die langjährige Expertise der Gabler Group bei missionskritischen Systemen für den Unterwassereinsatz.

Die Umsetzung des Auftrags beginnt in den kommenden Jahren. Erste Anzahlungen werden ab 2028 erwartet. Die Umsatzrealisierung erfolgt voraussichtlich zwischen 2029 und 2039. Aufgrund vertraglicher Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Angaben zum Auftraggeber, zum Produkt oder zu den Projektinhalten gemacht werden.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.

07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gabler Group AG
Niels-Bohr-Ring 5a
23568 Lübeck
Deutschland
Telefon:+49 451 3109 0
E-Mail:ir@gablergroup.com
Internet:www.gablergroup.com
ISIN:DE000A421RZ9
WKN:A421RZ
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