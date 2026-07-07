EQS-News: Gabler Group erhält Auftrag über EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems

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Gabler Group erhält Auftrag über EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems



07.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Gabler Group erhält Auftrag über EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems



Lübeck (Deutschland), 7.Juli 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, hat einen Auftrag im Wert von rund EUR 11 Mio. im Bereich Submarine Systems erhalten. Der Auftrag unterstreicht die langjährige Expertise der Gabler Group bei missionskritischen Systemen für den Unterwassereinsatz.

Die Umsetzung des Auftrags beginnt in den kommenden Jahren. Erste Anzahlungen werden ab 2028 erwartet. Die Umsatzrealisierung erfolgt voraussichtlich zwischen 2029 und 2039. Aufgrund vertraglicher Vertraulichkeitsvereinbarungen können keine weiteren Angaben zum Auftraggeber, zum Produkt oder zu den Projektinhalten gemacht werden.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Gabler Group AG Niels-Bohr-Ring 5a 23568 Lübeck Deutschland Telefon: +49 451 3109 0 E-Mail: ir@gablergroup.com Internet: www.gablergroup.com ISIN: DE000A421RZ9 WKN: A421RZ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2360986

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