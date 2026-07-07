EQS-News: GBC AG nimmt Coverage der MustGrow Biologics Corp. mit BUY-Rating auf, 'Vom Senfkorn zum skalierbaren Geschäftsmodell'

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GBC AG nimmt Coverage der MustGrow Biologics Corp. mit BUY-Rating auf, 'Vom Senfkorn zum skalierbaren Geschäftsmodell'



07.07.2026 / 11:00 CET/CEST

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GBC AG nimmt Coverage der MustGrow Biologics Corp. mit BUY-Rating auf, "Vom Senfkorn zum skalierbaren Geschäftsmodell"



Augsburg, 07. Juli 2026 – Die GBC AG hat die Coverage der MustGrow Biologics Corp. (ISIN: CA62822A1030) aufgenommen und vergibt im Rahmen der Initial Coverage ein BUY-Rating mit einem Kursziel von 1,66 EUR bzw. 2,70 CAD auf Sicht bis zum 31.12.2027. Die Studie wurde von den Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker erstellt.



"Vom Senfkorn zur skalierbaren Biologics-Plattform"

MustGrow Biologics Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für biologische Agrarlösungen, das sich auf senfbasierte Technologien zur Verbesserung von Bodengesundheit, Pflanzenernährung und Pflanzenschutz konzentriert. Nach Einschätzung der GBC AG adressiert MustGrow einen strukturell wachsenden Markt, der von der steigenden Nachfrage nach biologischen Lösungen, regenerativen Anbaumethoden und nachhaltigeren Alternativen zu konventioneller Agrarchemie profitiert.



Im Mittelpunkt der Investmentstory steht insbesondere TerraSante, ein bereits kommerzialisiertes Biofertilitäts- und Bodenverbesserungsprodukt. Mit TerraMG verfügt MustGrow zudem über eine weitere langfristige Produktoption im Bereich biologischer Pflanzenschutz. Die strategische Partnerschaft mit Bayer stellt aus Sicht der GBC AG eine wichtige externe Validierung der Technologieplattform dar und eröffnet zusätzliche internationale Marktchancen.



MustGrow richtet seine Ressourcen zunehmend auf die Skalierung eigener, proprietärer Produkte aus. Aus Sicht der GBC AG erhöht diese Fokussierung die strategische Klarheit des Geschäftsmodells und unterstreicht die Bedeutung von Marktakzeptanz, Margenentwicklung und operativer Skalierung. Für die Geschäftsjahre 2026e, 2027e und 2028e prognostiziert die GBC AG Umsätze von 4,50 Mio. CAD, 14,05 Mio. CAD und 31,56 Mio. CAD. Zugleich erwartet GBC eine deutliche Verbesserung der Margenstruktur, getragen durch den steigenden Anteil proprietärer TerraSante-Umsätze, verbesserte Produktionskonditionen und Skaleneffekte.



Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, kommentiert:

„MustGrow verbindet aus unserer Sicht eine klar differenzierte, senfbasierte Produktinnovation mit einem attraktiven und strukturell wachsenden Markt für biologische Agrarlösungen. Besonders TerraSante zeigt, dass die Technologie nicht mehr nur Entwicklungscharakter hat, sondern in die kommerzielle Skalierung übergeht. Entscheidend ist dabei, dass der Mehrwert für Landwirte nicht allein über Nachhaltigkeit, sondern vor allem über Produktqualität, Bodengesundheit, potenzielle Ertragsvorteile und einen wirtschaftlich nachvollziehbaren Return on Investment adressiert wird.“



Auf Basis eines DCF-Modells leitet die GBC AG ein Kursziel von 2,70 CAD bzw. 1,66 EUR ab und nimmt die Coverage mit dem Rating Kaufen / BUY auf. Wesentliche Werttreiber sind nach Einschätzung der Analysten die zunehmende Skalierung von TerraSante, die erwartete Verbesserung der Bruttomargen sowie die operative Hebelwirkung bei steigender kommerzieller Durchdringung. TerraMG und die Bayer-Partnerschaft bieten darüber hinaus zusätzliches langfristiges Upside-Potenzial.



Die vollständige Originalstudie steht in deutscher und englischer Sprache zum Download zur Verfügung:

Deutsche Studie:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9c6961e04ba9dc167dcd69b855e4c116



Englische Studie:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3d1dcb1ad065fc7fa66fd790e102dda5



Über MustGrow Biologics Corp.

MustGrow Biologics Corp. ( ISIN: CA62822A1030 ) ist ein kanadisches Unternehmen für biologische Agrarlösungen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet senfbasierte Technologien für Bodengesundheit, Pflanzenernährung und Pflanzenschutz. Im Mittelpunkt der aktuellen kommerziellen Entwicklung steht TerraSante, ein bereits eingeführtes Biofertilitäts- und Bodenverbesserungsprodukt. Darüber hinaus verfügt MustGrow mit TerraMG über langfristiges Potenzial im Bereich biologischer Pflanzenschutz. Die Gesellschaft ist in einem strukturell wachsenden Markt für biologische und nachhaltigere Agrarbetriebsmittel positioniert.



Risikohinweis:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden – bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Maßgeblich ist ausschließlich die vollständige Researchstudie, die den vollständigen Disclaimer, die Risikohinweise sowie weitere rechtliche Hinweise enthält.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG und Art. 20 MAR:

GBC AG und die verantwortlichen Analysten weisen darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte bestehen können: 5a, 11. Details finden sich im vollständigen Researchbericht sowie unter: www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Pressekontakt:

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

Tel.: +49 821 241133 0

E-Mail: research@gbc-ag.de

Website: www.gbc-ag.com

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