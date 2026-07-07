EQS-News: Gravity Game Unite startet den 2. offenen Beta-Test für das PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global

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Gravity Game Unite startet den 2. offenen Beta-Test für das PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global



07.07.2026 / 02:05 CET/CEST

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KUALA LUMPUR, Malaysia, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Spieleunternehmens Gravity, hat den 2. offenen Beta-Test (OBT2) für das PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global offiziell gestartet.

2nd Open Beta Test for PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

Der zweite OBT läuft vom 7. Juli 2026 um 9:00 AM bis zum 15. Juli 2026 um 7:59 AM (malaysische Zeit) und steht Spielern in Südostasien, Europa und Ozeanien zur Verfügung. Dieser Test baut auf dem Feedback aus dem ersten OBT auf und enthält bemerkenswerte Verbesserungen hinsichtlich der inhaltlichen Qualität, der Lokalisierung und der Servicestabilität.

In dieser Phase können die Spieler mehrere wichtige neue Funktionen testen, darunter:

Get Poring: Ein bezauberndes, vernetztes Spiel, in dem die Spieler einzigartige Porings sammeln und großziehen können, die sie als Begleiter in Ragnarok Zero: Global übertragen können.

RO Factory: Das erste System für nutzergenerierte Inhalte (User-Generated Content, UGC) in der Geschichte von Ragnarok, das es den Spielern ermöglicht, individuelle kosmetische Fußabdrücke zu erstellen und diese mit der weltweiten Community zu teilen.

MVP Raid: Spannende partybasierte Raids gegen mächtige MVP-Bosse, bei denen wertvolle Beute und questgebundene Belohnungen winken.

Get Poring stößt weiterhin auf großes Interesse; das Spiel verzeichnet eine hohe Anzahl an Anfragen von Spielern, die gespannt darauf sind, das neue Erlebnis mit Begleittieren zu entdecken. Auch für RO Factory gab es eine extrem starke Nachfrage, sodass die ursprüngliche Teilnehmerkapazität von 100 Plätzen fast unmittelbar nach Beginn der Anmeldephase erreicht war. Gravity Game Unite arbeitet derzeit intensiv daran, so schnell wie möglich weitere Plätze freizugeben, um der überwältigenden Resonanz gerecht zu werden.

Zur Feier des 2. OBT wurden zudem verschiedene Gemeinschaftsveranstaltungen vorbereitet:

Schließen Sie die Vorregistrierung für beide Spiele ab, um ein Rare Poring Egg in Get Poring zu erhalten.

Erreichen Sie während des 2. OBT die maximale Stufe, um einen Valhalla Pass zu erhalten, mit dem Sie Ihre aufgezogenen Porings in die Welt von Ragnarok Zero: Global übertragen können.

Tägliche Anwesenheitskontrollen auf der 2. OBT-Website, für die täglich 20.000 kostenlose Kafra Points vergeben werden.

Belohnungen für Level-Meilensteine, darunter Wings of Fly und Gegenstände zur Unterstützung des Spielfortschritts.

Im Rahmen einer Aktion zur Fehlermeldung erhalten Sie für gültige Meldungen mit Screenshots eine Infinite Wings of Fly Box.

Weitere Aktivitäten wie Stichprobenkontrollen in sozialen Netzwerken und Umfragen in der Community.

Spieler können sofort teilnehmen, indem sie sich auf der offiziellen Website registrieren und den PC-Client herunterladen. Die Vorregistrierung für das Spiel ist ebenfalls möglich.

Offizielle Links:

Offizielle OBT2-Website: https://roz.mygnjoy.com/en/event/2ndobt

Seite zur Voranmeldung: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr7

Discord-Community: https://discord.gg/bFg77WjcHT

Gravity Game Unite Logo

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3004262/ROZ_OBT_2_Is_Now_Open_1920x1080_EN.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2926713/GGU_Logo.jpg

Cision

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