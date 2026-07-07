EQS-News: LM PAY S.A. meldet solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 und eine positive Geschäftsdynamik im ersten Quartal 2026 – Vorläufige Ergebnisse

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LM PAY S.A. meldet solide Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 und eine positive Geschäftsdynamik im ersten Quartal 2026 – Vorläufige Ergebnisse



07.07.2026 / 11:47 CET/CEST

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Warschau, 07. Juli 2026 – LM PAY ist ein schnell wachsender Fintech-Anbieter von Embedded-Finance-Lösungen, die speziell für den Gesundheits- und Versicherungssektor entwickelt wurden. Mit 15 Jahren Geschäftserfahrung in Polen hat das Unternehmen ein vertrauenswürdiges Netzwerk aus über 13.000 medizinischen Kliniken, Dienstleistern und Versicherungsmaklern aufgebaut und bietet Verbrauchern am Point-of-Sale sofortige Finanzierungen für medizinische, zahnmedizinische, ästhetische und versicherungsbezogene Leistungen an. An der Schnittstelle zwischen Zugang zu Dienstleistungen und Finanzierung hat sich LM PAY zum Ziel gesetzt, unverzichtbare Behandlungen durch verantwortungsvolle, transparente und nachhaltige Finanzierungslösungen erschwinglicher zu machen.

Operative Highlights 2025: Vorläufige Zahlen übertreffen die Markterwartungen

Der geschäftliche Erfolg der Gesellschaft beruht auf drei tragenden Säulen: dem erfolgreichen Ausbau des Partnernetzwerks, der steigenden Verbrauchernachfrage in den Bereichen Schönheit und Gesundheitswesen sowie der wachsenden Leistung im spezialisierten Segment der Kfz-Versicherungsprämienfinanzierung. Dieses Zusammenspiel ermöglichte es dem Unternehmen, seine operative Reichweite deutlich auszubauen und seine Einnahmequellen zu vergrößern.

Umsatzwachstum: LM PAY erzielte nach vorläufigen Berechnungen ein robustes Wachstum und verzeichnete einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 48,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 37,8 Mio. PLN (ca. 8,9 Mio. EUR).

Starkes EBIT: Die operative Leistung des Unternehmens zeugte von außergewöhnlicher Effizienz: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um mehr als die Hälfte – von 7,0 Mio. PLN (1,6 Mio. EUR) auf 10,8 Mio. PLN (2,6 Mio. EUR).

Kundenbindung und Skaleneffekte: Die Gesellschaft verstärkte kontinuierlich ihre Kundenbeziehungen. Der Anteil der wiederkehrenden Kunden stieg leicht auf 32 %. Das Gesamtvolumen der abgewickelten Dienstleistungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 12 % – insgesamt wurden 43.000 Personen betreut.

Finanzen und Ausblick:

Zwar belief sich das ausgewiesene Nettoergebnis aufgrund von Anpassungen bei den latenten Steuern (ein nicht operativer, zeitlich bedingter Buchhaltungsposten) auf einen Verlust von -1,9 Mio. PLN (-0,4 Mio. EUR), doch bleibt die operative Rentabilität des Unternehmens robust. Entscheidend ist, dass ein Bruttogewinn von 1,2 Mio. PLN (0,6 Mio. EUR) erzielt wurde, was die solide Stärke des Kerngeschäfts belegt.

Der Haupttreiber für den Gesamtanstieg der ausgewiesenen Umsatzerlöse war die Erweiterung des Kundenstamms, neue Partnerschaften sowie die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Schönheitspflege und Versicherungen. Im Jahr 2025 wurde die Rechnungslegungsmethode aktualisiert. Nach der überarbeiteten Methode weist das Unternehmen vorzeitige Kreditrückzahlungen und Rücktritte von Kunden von Kreditverträgen als Aufwand aus. Zuvor hatte das Unternehmen diese Posten als Umsatzminderung ausgewiesen. Die vorzeitigen Rückzahlungen beliefen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 2,71 Mio. PLN und im Jahr 2025 auf 5,97 Mio. PLN. Diese Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden betrifft lediglich die Darstellung und hat keine Auswirkungen auf das Betriebsergebnis. Einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Wechsel des Refinanzierungspartners hatten im Jahr 2025 wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis.

Status-Update

Die Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 werden nach Abschluss des externen Prüfungszyklus veröffentlicht. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung höchster Standards finanzieller Sorgfalt und geht davon aus, den umfassenden Bericht in Kürze veröffentlichen zu können.

Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026

Das Umsatzwachstum setzte sich auch im ersten Quartal 2026 fort: Mit 7,5 Mio. PLN (1,7 Mio. EUR) erzielte LM PAY im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Anstieg von 3,8 %. Das EBIT sank um 24,6 % auf 1,6 Mio. PLN (0,39 Mio. EUR), bedingt durch Entwicklungskosten im Zusammenhang mit der Erweiterung des Produktangebots sowie neuen Vertriebspartnerschaften im Versicherungssektor. Die Neukundenzahl stieg um 6,4 % auf 12.800. Der Anteil der wiederkehrenden Kunden blieb mit 34 % auf hohem Niveau.

Einladung zur Telefonkonferenz

Die Geschäftsführung wird am 7. Juli um 14:00 Uhr MEZ im Rahmen einer von MWB organisierten Telefonkonferenz die aktuellen Geschäftszahlen sowie den Ausblick für 2026 vorstellen. Interessierte Investoren und Pressevertreter können sich unter https://research-hub.de/events/registration/2026-07-07-14-00/Y00-GR anmelden.

Auslandsexpansion

Die internationale Expansion von LM PAY nach Rumänien wird im laufenden Geschäftsjahr ausgesetzt, da die Rumänische Nationalbank (NBR) die Eintragung einer rumänischen Niederlassung in das Allgemeine Register – Voraussetzung für das Verbraucherkreditgeschäft – abgelehnt hat. Grund für diese Ablehnung war in erster Linie die Unmöglichkeit, die erforderlichen detaillierten Unterlagen zu Minderheitsaktionären vorzulegen.

Angesichts der besonderen Merkmale unseres Aktienregisters – das aufgrund von Börsengeschäften (Kauf und Verkauf) Schwankungen unterliegt, wodurch sich die Aktionärsstruktur innerhalb eines einzigen Tages mehrfach ändern kann – verfügt LM PAY nicht über die rechtliche Befugnis, für jeden Minderheitsaktionär Kopien seiner Ausweisdokumente, Strafregisterauszüge oder gleichwertige, von den zuständigen lokalen Behörden ausgestellte Bescheinigungen einzuholen.

Dennoch wurden alle anderen von der NBR festgelegten Compliance- und Transparenzanforderungen erfüllt.

Mit einem soliden Plan und einem starken Fokus auf strategische Partnerschaften und die Marktexpansion in Polen wird sich LM PAY darauf konzentrieren, seine ehrgeizigen Ziele für das laufende Jahr zu erreichen.

Über LM PAY

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für das Gesundheitswesen, ästhetische Behandlungen und Versicherungen spezialisiert hat. Die innovative Plattform von LM PAY lässt sich nahtlos in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken und Schönheitssalons in Polen integrieren. Sie vereinfacht die Finanzierung für Patienten und gewährleistet gleichzeitig sofortige Zahlungen an die Anbieter, wodurch die Prozesse effizienter und reibungsloser ablaufen.

Das Unternehmen arbeitet mit führenden Marktakteuren zusammen und verfügt über 15 Jahre Erfahrung auf dem polnischen Markt. Mit der Notierung an der Düsseldorfer Börse (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY für die zukünftige Expansion gut aufgestellt. Zu den wichtigsten Wachstumsbereichen zählen der weitere Ausbau des B2B-Partnernetzwerks in Polen sowie die Diversifizierung der Embedded-Finance-Lösungen in neue Branchen wie Kfz-Versicherungen und Rechtsdienstleistungen.

Investor Relations & Finanzmedien in Polen: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Telefon +48 881 780 994 grzegorz.pieszak@lmpay.pl

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland: Meister Consulting GmbH Tobias Meister Telefon +49 (0) 2983 908121 Mobil +49 (0) 170 2939080 meister@meisterconsult.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LM PAY S.A. Marcina Flisa 4 02-247 Warsaw Polen ISIN: PLLMPAY00016 WKN: A3EWU0 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) EQS News ID: 2361718

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