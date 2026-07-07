EQS-News: Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland

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Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland



07.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 7. Juli 2026. Die Nordex Group hat Ende Juni vom Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Aufträge über rund 700 MW aus Deutschland erhalten. Die Bestellungen umfassen insgesamt 100 Anlagen der Anlagentypen N175/6.X und N163/6.X mit einer Nennleistung von 7 MW für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern.

Neben der Lieferung der Turbinen umfassen die Aufträge mehrjährige Service- und Wartungsverträge, die einen langfristig zuverlässigen und effizienten Betrieb der Anlagen gewährleisten sollen.

Gernot Gauglitz, CEO der UKA-Gruppe, kommentiert: "Mit diesen Aufträgen setzen wir konsequent die Umsetzung unserer starken Projektpipeline fort. Die erfolgreichen EEG-Zuschläge aus der Augustrunde 2025 sowie der Februarrunde 2026 schaffen die Grundlage für diese nächste große Charge. UKA ist auf einem klaren Kurs in Richtung der Errichtung von 1 Gigawatt Windenergieleistung in einem einzigen Kalenderjahr - und diese Aufträge sind weitere entscheidende Schritte auf diesem Weg."

„Wir freuen uns sehr über diese erneuten Bestellungen unseres langjährigen Partners UKA. Mit diesen Aufträgen über 100 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 700 Megawatt unterstreichen wir die Stärke unserer langfristigen Geschäftsbeziehung. UKA zählt zu unseren wichtigsten und verlässlichsten Partnern, und wir sind stolz darauf, mit unserer bewährten Delta4000-Plattform einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung ihrer ambitionierten Ausbauziele leisten zu dürfen", sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group.

Über UKA

Als Energieparkentwickler plant und baut, betreibt und verkauft die UKA-Gruppe Wind- und Photovoltaikparks, ergänzt durch Batteriespeicher. Sie gestaltet eine zukunftsfähige Stromversorgung in Deutschland, Europa und Amerika: unabhängig von fossilen Energieimporten, zu niedrigen Stromgestehungskosten und klimaschonend. Die UKA-Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfolgt seit Gründung 1999 eine langfristig ausgerichtete Geschäftstätigkeit. Ihre Mitarbeiter setzen sich beharrlich für das bestmögliche Ergebnis ihrer Projekte ein - nach höchsten Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien. Sie treiben Projekte konsequent voran, auch wenn diese auf Grund äußerer Umstände Geduld und Durchhaltevermögen verlangen.

Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Eine beeindruckende Projektpipeline von derzeit 1,6 GW Windenergie (Onshore) im Bau allein im Heimatmarkt unterstreicht ihre Umsetzungsstärke.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com

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Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

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