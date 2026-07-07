EQS-News: PNE veräußert Windparkprojekt „Romescamps“ in Frankreich mit 10,8 MW

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PNE veräußert Windparkprojekt „Romescamps“ in Frankreich mit 10,8 MW



07.07.2026 / 09:55 CET/CEST

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Corporate News

PNE veräußert Windparkprojekt „Romescamps“ in Frankreich mit 10,8 MW

Projekt umfasst drei Windenergieanlagen mit einer Leistung von 10,8 MW

Erfolgreicher Abschluss unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung der Projektpipeline in Frankreich

Frankreich bleibt ein strategisch wichtiger Markt für die PNE-Gruppe

Cuxhaven, 7. Juli 2026 – Die PNE-Gruppe hat den Verkauf des Windparkprojekts „Romescamps“ in Frankreich erfolgreich abgeschlossen. Mit der Übertragung des Projekts an JP Energie Environnement (JPEE) realisiert PNE bereits den zweiten Projektverkauf in Frankreich mit diesem Partner. Das Projekt verfügt über eine Leistung von 10,8 MW und umfasst drei Windenergieanlagen.

In der nordfranzösischen Region Hauts-de-France gelegen, wurde der Windpark von PNE France entwickelt und bis zur Baureife (Ready-to-Build) geführt. Durch gezielte technische Optimierungen konnten die Höhe der Windenergieanlagen und damit auch die Stromerzeugung des Windparks deutlich gesteigert werden. Im Rahmen eines Project Development Agreements wird PNE France den Käufer nach dem Closing noch bei ausgewählten Entwicklungsschritten unterstützen.

Bei der Transaktion wurde die PNE-Gruppe von Alaïa Advisory beraten.

„Der Verkauf von ‚Romescamps‘ bestätigt erneut die hohe Qualität unserer Projektentwicklung in Frankreich“, sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. „Gleichzeitig zeigt die Transaktion, dass wir unsere Strategie konsequent umsetzen. Wir konzentrieren uns auf unsere Kernmärkte und entwickeln gezielt Projekte mit hoher Qualität und attraktiven Renditen. Gemeinsam mit unseren Partnern leisten wir so einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien.“

Xavier Nass, CEO von JP Energie Environnement (JPEE), ergänzt: „Wir freuen uns sehr, diese zweite Transaktion mit PNE erfolgreich abzuschließen und damit die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen weiter zu stärken. Der Windpark „Romescamps“ ist eine wertvolle Ergänzung unseres Portfolios im Bereich der erneuerbaren Energien und steht voll und ganz im Einklang mit unseren langfristigen Entwicklungszielen.“

Mit dem Verkauf von „Romescamps“ knüpft die PNE-Gruppe an weitere erfolgreiche Projektverkäufe im Jahr 2026 an. Hierzu zählen unter anderem der Verkauf des Windparks „Bokel“ in Deutschland (43,2 MW), eines Windparkprojekts in Polen mit einer geplanten Gesamtleistung von 72 MW sowie eines Photovoltaik-Projekts in Polen mit einer Leistung von rund 40 MW. Frankreich zählt zu den Kernmärkten der PNE-Gruppe. Weitere Projekte befinden sich dort bereits in fortgeschrittenen Entwicklungs- und Verkaufsphasen.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien.

Kontakt:

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Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

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Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

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