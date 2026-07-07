EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni
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sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni
07.07.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 7. Juli 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juni 146.630 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 6,87 gegenüber dem Vormonat (+69,34 % ggü. Juni 2025).
|Juni 2026
|Mai 2026
|Juni 2025
|Orders gesamt
|146.630
|137.199
|86.590
|Wertpapier–Orders
|145.464
|136.256
|81.300
|Future–Kontrakte
|6.079
|5.078
|10.199
Im Juni lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 238,92 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 10,46 % gegenüber dem Vormonat (+39,18 % ggü. Juni 2025). Per 30.06.2026 wurden bei der sino AG 308 Depots betreut (+1,32 % ggü. Vormonat).
07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2360740
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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