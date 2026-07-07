EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni

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sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni



07.07.2026 / 08:00 CET/CEST

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Düsseldorf, 7. Juli 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juni 146.630 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 6,87 gegenüber dem Vormonat (+69,34 % ggü. Juni 2025).

Juni 2026 Mai 2026 Juni 2025 Orders gesamt 146.630 137.199 86.590 Wertpapier–Orders 145.464 136.256 81.300 Future–Kontrakte 6.079 5.078 10.199

Im Juni lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 238,92 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 10,46 % gegenüber dem Vormonat (+39,18 % ggü. Juni 2025). Per 30.06.2026 wurden bei der sino AG 308 Depots betreut (+1,32 % ggü. Vormonat).

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