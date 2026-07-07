EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni

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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 146.630 Orders im Juni

07.07.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 7. Juli 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juni 146.630 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 6,87 gegenüber dem Vormonat (+69,34 % ggü. Juni 2025).

 Juni 2026Mai 2026Juni 2025
Orders gesamt146.630137.19986.590
Wertpapier–Orders145.464136.25681.300
Future–Kontrakte6.0795.07810.199

Im Juni lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 238,92 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 10,46 % gegenüber dem Vormonat (+39,18 % ggü. Juni 2025). Per 30.06.2026 wurden bei der sino AG 308 Depots betreut (+1,32 % ggü. Vormonat).

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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