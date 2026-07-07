EQS-News: Tivoly Gruppe launcht zwei B2B-Commerce-Plattformen auf Intershop-Basis

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Tivoly Gruppe launcht zwei B2B-Commerce-Plattformen auf Intershop-Basis



07.07.2026 / 09:54 CET/CEST

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Tivoly Gruppe launcht zwei B2B-Commerce-Plattformen auf Intershop-Basis

erfolgreicher Livegang für tivoly.com und peugeot-outils-pro.com auf Intershop Commerce Plattform

AlephFront, eigenständige Geschäftseinheit von Aleph Archives, etabliert sich als spezialisierter Intershop-Integrationspartner für B2B-Commerce-Projekte

effizientere B2B-Customer-Journeys mit erweiterten Self-Services und strukturierten Aftersales-Prozessen

Jena, 7. Juli 2026 – Intershop hat gemeinsam mit seinem Integrationspartner AlephFront zwei neue B2B-Commerce-Plattformen für die Tivoly Gruppe umgesetzt. Die Websites tivoly.com und peugeot-outils-pro.com laufen auf der Intershop Commerce Plattform und bilden künftig eine einheitliche, skalierbare technologische Basis für die digitalen B2B-Vertriebsaktivitäten der Unternehmensgruppe. Gleichzeitig markiert das Projekt die offizielle Gründung von AlephFront, einer neuen Geschäftseinheit von Aleph Archives, die sich auf die Implementierung von Intershop-Lösungen für den B2B-Handel spezialisiert.

„Unser Ziel war es, den B2B-Kunden von Tivoly und Peugeot Outils Professionnels ein einheitliches und zukunftsfähiges digitales Erlebnis zu bieten“, sagt Alexandre Keramidas, Chief Strategy & Marketing Officer der Tivoly Gruppe. „Gemeinsam mit Intershop und AlephFront haben wir dafür eine leistungsstarke und skalierbare Plattform geschaffen, die unseren Kunden heute mehr Self-Service bietet und uns gleichzeitig die Flexibilität gibt, unser digitales Angebot kontinuierlich weiter auszubauen.“

Zwei Plattformen – eine gemeinsame Basis für den B2B-Commerce

Mit dem Projekt hat die Tivoly Gruppe das digitale Erlebnis für zwei unterschiedliche Zielgruppen modernisiert und gleichzeitig die zugrunde liegenden Systeme und Prozesse zusammengeführt. Bislang waren die Customer Journeys insbesondere auf der Tivoly-Website für Zerspanungswerkzeuge und Zubehör für Elektrowerkzeuge inkonsistent und boten nur eingeschränkte Self-Service-Möglichkeiten. Bei Peugeot Outils Professionnels fehlte darüber hinaus ein strukturierter digitaler Aftersales-Prozess.

Die neuen Plattformen ermöglichen eine komfortable Produktsuche und Katalogverwaltung, Self-Service-Funktionen wie Angebotsanfragen sowie die nahtlose Anbindung an das ERP-System Infor M3. Für Peugeot Outils Professionnels wurde zusätzlich ein vollständig digitalisierter Service- und Reklamationsprozess umgesetzt. Herzstück ist der von AlephFront entwickelte Intershop Claims Service (ICS), der sämtliche Service- und Reklamationsabläufe durchgängig digital abbildet. Damit unterstützt die Lösung den Anspruch der Tivoly Gruppe, professionellen Anwendern einen effizienten Remote-Kundenservice zu bieten – ergänzt durch eine vierjährige Garantie sowie ein eigenes Reparaturzentrum in Frankreich.

„B2B-Unternehmen benötigen Commerce-Plattformen, die komplexe Geschäftsprozesse zuverlässig abbilden und gleichzeitig flexibel und skalierbar bleiben“, unterstreicht Markus Dränert, CEO von Intershop. „Das Projekt zeigt, wie Intershop Unternehmen wie Tivoly hilft, ihre digitalen Vertriebs- und Serviceprozesse auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen und das Kundenerlebnis kontinuierlich weiterzuentwickeln.“

Schnelle Umsetzung mit AlephFront

Für die Implementierung zeichnete AlephFront als Intershop-Integrationspartner verantwortlich. Zum Einsatz kam der Aleph Accelerator, ein eigens entwickeltes Framework, das eng in das Intershop Commerce Management (ICM) integriert ist. Dadurch konnten Onboarding und Implementierung deutlich beschleunigt werden und die Plattformen in Rekordzeit live gehen, ohne Kompromisse in puncto Qualität eingehen zu müssen.

„Mit AlephFront haben wir eine spezialisierte Organisationseinheit geschaffen, die sich vollständig auf die Intershop-B2B-Integrationen konzentriert“, sagt Younès Hafri, CTO und Gründer von Aleph Archives. „Unsere Intershop-Expertise in Kombination mit dem Aleph Accelerator ermöglicht es uns, auch komplexe Commerce-Projekte schneller umzusetzen und um spezialisierte Funktionen wie digitale Aftersales-Workflows zu erweitern.“

Beide Plattformen befinden sich bereits im produktiven Betrieb und wurden seit dem Go-live kontinuierlich weiterentwickelt. Zu den jüngsten Erweiterungen gehören SEO-Optimierungen, iterative Verbesserungen der Aftersales-Funktionen sowie eine erweiterte API-Integration mit Infor M3.

Positive Marktresonanz und weitere Ausbaustufen geplant

Auf der Eisenwarenmesse 2026 in Köln präsentierte die Tivoly Gruppe beide Plattformen erstmals einem internationalen Fachpublikum. Die neuen digitalen Angebote stießen dort auf eine sehr positive Resonanz und stärkten die Sichtbarkeit der Unternehmensgruppe im professionellen B2B-Umfeld.

Mit dem Go-live ist zugleich der Grundstein für langfristiges Wachstum gelegt. Die aktuelle Ausbaustufe umfasst unter anderem Produktkataloge, Produktmanagement, Maschinenregistrierung sowie Serviceprozesse. In der nächsten Projektphase werden transaktionale Funktionen wie Online-Bestellungen und Checkout ergänzt. Dank der skalierbaren Plattformarchitektur lassen sich künftig weitere Marken, Märkte und Services integrieren und so eine nachhaltig tragfähige E-Commerce-Strategie realisieren.

Über die Tivoly Gruppe:

Die Tivoly Gruppe wurde 1917 gegründet und ist seit 2022 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Peugeot Frères Industrie. Als operative Plattform für den Ausbau der Marke Peugeot im Werkzeugsegment entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen verschiedene Produktlinien, darunter Maschinenwerkzeuge für die Metall- und Holzbearbeitung, Luftkompressoren, Elektrowerkzeuge sowie Zerspanungswerkzeuge für professionelle Anwender. Der Vertrieb erfolgt über den B2B-Fachhandel, unter anderem im Bereich Eisenwaren und technischer Handel, Baustoffhandel sowie MRO (Maintenance, Repair and Operations), ebenso wie über den DIY-Markt.

Darüber hinaus verfügt Tivoly über eine starke industrielle Fertigungskompetenz im Bereich spezialisierter Zerspanungswerkzeuge für die Industrie sowie über eigene Produktionskapazitäten. Mit Standorten in Europa, Nordamerika und Asien zählt das Unternehmen zu den etablierten Anbietern auf dem globalen Werkzeugmarkt und beliefert zahlreiche Branchen, darunter die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie die allgemeine Fertigungsindustrie. Aufbauend auf mehr als 100 Jahren Engineering-Kompetenz verbindet die Tivoly Gruppe industrielles Know-how mit einem konsequenten Fokus auf Innovation, Qualität und langfristige Kundenbeziehungen.

Über AlephFront:

AlephFront ist eine in der Schweiz ansässige Tochtergesellschaft von Aleph Archives, die sich auf die Integration von Intershops B2B-Commerce-Lösungen spezialisiert hat. Aufbauend auf der umfassenden technischen Expertise von Aleph Archives im Bereich komplexer Webplattformen kombiniert AlephFront tiefgehendes Intershop-Know-how mit dem proprietären Aleph Accelerator, um B2B-Commerce-Lösungen effizienter zu implementieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Module – beispielsweise für Aftersales- und Serviceprozesse –, die gezielt auf die Anforderungen von B2B-Unternehmen zugeschnitten sind.

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) ist ein global agierender Anbieter von Agentic-Commerce-Lösungen, mit denen B2B-Unternehmen ihren Vertrieb digitalisieren. Mehr als 300 Hersteller, Großhändler und Verbundgruppen weltweit vertrauen auf Intershop, um Commerce-Prozesse über Märkte, Marken, Geschäftsmodelle und Kanäle hinweg effizient zu steuern und zu automatisieren. Mit konsequentem B2B-Fokus und einer Plattform, die auf anspruchsvolle Commerce-Szenarien zugeschnitten ist, hilft Intershop Unternehmen wie Atlas Copco, Kubota, Würth, Musgrave und RAJA, ihre Online-Umsätze zu steigern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de.

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