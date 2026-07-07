EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
07.07.2026 / 11:42 CET/CEST
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, United Kingdom, 6.7.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Name: Bank of America Corporation
Sitz: Wilmington, DE
Staat: United States of America
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 2.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
1,63 %
|
2,82 %
|
4,45 %
|
38 850 000
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
2,88 %
|
1,84 %
|
4,72 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000969985
|634 536
|1,63 %
|Subsumme A
|634 536
|1,63 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Rights of Use
|n/a
|n/a
|4 441
|0,01 %
|Right to Recall
|n/a
|n/a
|46 453
|0,12 %
|Subsumme B.1
|50 894
|0,13 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Swaps
|21/07/2026 - 06/05/2030
|n/a
|Cash
|1 043 247
|2,69 %
|Subsumme B.2
|1 043 247
|2,69 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|Bank of America Corporation
|2
|NB Holdings Corporation
|1
|3
|BofAML Jersey Holdings Limited
|2
|4
|BofAML EMEA Holdings 2 Limited
|3
|5
|Merrill Lynch International
|4
|6
|BAC North America Holding Company
|2
|7
|Bank of America, National Association
|6
|8
|BofA Securities Inc.
|2
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Legal entity Merrill Lynch International total holdings going below 4%
London, United Kingdom am 6.7.2026
07.07.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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