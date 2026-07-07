EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
07.07.2026 / 17:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, United Kingdom, 6.7.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Erwerb oder Veräußerung von Stimmrechten. Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten bzw. sonstigen Instrumenten.
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 3.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
3,03 %
|
1,16 %
|
4,19 %
|
38 850 000
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000969985
|1 178 159
|3,03 %
|Subsumme A
|1 178 159
|3,03 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|CFD
|n/a
|n/a
|Cash
|450 236
|1,16 %
|Subsumme B.2
|450 236
|1,16 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|Bank of America Corporation
|1
|BlackRock, Inc.
|2
|BlackRock Saturn Subco, LLC
|1
|3
|BlackRock Finance, Inc.
|2
|4
|BlackRock Holdco 2, Inc.
|3
|5
|BlackRock Financial Management, Inc.
|4
|6
|BlackRock International Holdings, Inc.
|5
|7
|BR Jersey International Holdings L.P.
|6
|8
|BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd.
|7
|9
|BlackRock Investment Management (Australia) Limited
|8
|10
|Trident Merger LLC
|3
|11
|BlackRock Investment Management, LLC
|10
|12
|BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd.
|7
|13
|BlackRock HK Holdco Limited
|12
|14
|BlackRock Lux Finco S.à.r.l.
|13
|15
|BlackRock Japan Holdings GK
|14
|16
|BlackRock Japan Co., Ltd.
|15
|17
|BlackRock (Singapore) Limited
|12
|18
|BlackRock Holdco 3, LLC
|7
|19
|BlackRock Cayman 1 LP
|18
|20
|BlackRock Cayman West Bay Finco Limited
|19
|21
|BlackRock Cayman West Bay IV Limited
|20
|22
|BlackRock Group Limited
|21
|23
|BlackRock Investment Management (UK) Limited
|22
|24
|BlackRock (Netherlands) B.V.
|22
|25
|BlackRock Asset Management Deutschland AG
|24
|26
|BlackRock Advisors (UK) Limited
|22
|27
|BlackRock Capital Holdings, Inc.
|5
|28
|BlackRock Advisors, LLC
|27
|29
|BlackRock Canada Holdings ULC
|6
|30
|BlackRock Asset Management Canada Limited
|29
|31
|BlackRock Holdco 4, LLC
|5
|32
|BlackRock Holdco 6, LLC
|31
|33
|BlackRock Delaware Holdings Inc.
|32
|34
|BlackRock Fund Advisors
|33
|35
|BlackRock Institutional Trust Company, National Association
|33
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Offenlegungspflicht entstand, da der Gesamtanteil von BlackRock, Inc. die 4-Prozent-Marke überschritten hat.
London, United Kingdom am 6.7.2026
07.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2361972 07.07.2026 CET/CEST