EZB setzt Banken Frist für Pläne zur Abwehr von Cyber-Bedrohungen

Frankfurt/Berlin, 07. ⁠Jul (Reuters) - Die Banken im Euroraum müssen laut der Europäischen Zentralbank (EZB) binnen vier Monaten Pläne zur Abwehr KI-gestützter Cyber-Bedrohungen vorlegen. "Diese Entwicklungen haben potenziell tiefgreifende Auswirkungen auf die Vertraulichkeit, Integrität und Widerstandsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologie-Systeme (IKT) der Banken", erklärte die oberste Bankenaufseherin ‌der EZB, Claudia Buch, in einem auf den 7. Juli datierten Schreiben an die Vorstandsvorsitzenden der Finanzinstitute. Der Vorstoß der EZB zeigt die wachsende ⁠Sorge der Aufsichtsbehörden ⁠angesichts hoch entwickelter Modelle Künstlicher Intelligenz (KI) wie etwa 'Mythos' von Anthropic. Die Entwicklung neuer, hochmoderner KI-Anwendungen - sogenannter Large Language Models (LLM) - könne die Cyber-Abwehrsysteme von Banken auf die Probe stellen, hatte Buch jüngst bei einer Anhörung im Europäischen Parlament gewarnt. Geschwindigkeit, Umfang und Verfügbarkeit hoch entwickelter Cyber-Tools nähmen zu, während den ‌Verteidigern immer weniger Reaktionszeit bleibe.

In dem Brief an ‌die Bankenchefs forderte die EZB die Institute nun auf, die Behebung von Schwachstellen zu beschleunigen und die Überwachungssysteme zu stärken. Zudem drängte Buch die Banken dazu, veraltete Technologie ⁠zu modernisieren, die "Cyber-Hygiene"zu verbessern sowie die Mechanismen für Krisenmanagement, Wiederherstellung und Informationsaustausch zu ‌stärken. Die Banken haben bis zum ⁠31. Oktober Zeit, ihre Pläne einzureichen.

RISIKEN DURCH VERALTETE TECHNOLOGIE

Ein Schlaglicht auf die Risiken durch bahnbrechende Entwicklungen im IT-Sektor wirft das staatliche Eingreifen in den USA beim KI-Modell von Anthropic. Rund drei Wochen nach dem ‌Verbot durch die US-Regierung hat das Startup ⁠erst Anfang des Monats die Erlaubnis ⁠erhalten, seine fortschrittlichsten KI-Modelle wieder ausgewählten ausländischen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Anthropic hat sich bereit erklärt, kontinuierlich mögliche Sicherheitsrisiken zu prüfen und zu beheben. Die USA hatten das Unternehmen wegen möglicher Gefahren für die nationale Sicherheit angewiesen, die KI-Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" für ausländische Nutzer abzuschalten. Sie zeichnen sich durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren von Schwachstellen in IT-Systemen aus. In der Finanzindustrie sind teilweise noch jahrzehntealte Rechner und Programme im Einsatz.

(Bericht von ⁠Francesco Canepa, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)