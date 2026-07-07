Festnahmen bei Protesten gegen Nato-Gipfel in Ankara

dpa-AFX · Uhr
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ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Polizei hat bei Protesten gegen den Nato-Gipfel in Ankara mehrere Menschen festgenommen. Darunter seien auch Mitglieder der türkischen Arbeiterpartei Tip, wie diese auf X mitteilte. Nach Angaben der türkischen Anwaltsvereinigung CHD wurden mehr als 20 Menschen festgenommen.

Auf Aufnahmen der oppositionellen Zeitung "Cumhuriyet" war zu sehen, wie Demonstranten in der Nähe des Kurtulus-Parks in Ankara in Handschellen abgeführt wurden. Demonstranten skandierten unter anderem: "Nato raus, dieses Land gehört uns!".

Die türkischen Behörden hatten ein umfassendes Demonstrationsverbot rund um den Nato-Gipfel verhängt. Bereits im Vorfeld waren zahlreiche Menschen festgenommen worden, darunter Aktivisten, Gewerkschaftler und Journalisten./jam/DP/jha

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