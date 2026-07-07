Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.07.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABG SUNDAL COLLIERBericht 2. Quartal 2026
EastnineBericht 2. Quartal 2026
ENERPAC TOOL GROUPBericht 3. Quartal 2026
HONEYS HOLDINGS CO.Bericht Geschäftsjahr 2026
Kinnevik BBericht 2. Quartal 2026
Kura Sushi USABericht 3. Quartal 2026
NEXTAGE CO. LTDBericht 2. Quartal 2026
NOTE INC.Bericht 2. Quartal 2026
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTDBericht 1. Quartal 2026
Penguin SolutionsBericht 3. Quartal 2026
PudoBericht 1. Quartal 2027
SAN-A CO. LTD.Bericht 1. Quartal 2026
SARATOGA INVESTMENTBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Penguin Solutions
SARATOGA INVESTMENT
Kinnevik B
Kura Sushi USA
ENERPAC TOOL GROUP
Eastnine
ABG SUNDAL COLLIER
SAN-A CO. LTD.
NOTE INC.
Pudo
HONEYS HOLDINGS CO.
NEXTAGE CO. LTD
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD

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