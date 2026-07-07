Gericht öffnet Weg für Le-Pen-Kandidatur mit Fußfessel

Paris, 07. ⁠Jul (Reuters) - Ein französisches Berufungsgericht hat die Verurteilung der Rechtspopulistin Marine Le Pen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern bestätigt, das fünfjährige Verbot zur Ausübung öffentlicher Ämter jedoch reduziert. Damit steht ihr der Weg für eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl im ‌nächsten Jahr zumindest theoretisch wieder offen. Die Richter ordneten am Dienstag eine 45-monatige Ämtersperre an, setzten aber davon 30 Monate zur Bewährung aus. Grundsätzlich ⁠könnte Le Pen ⁠somit bei der Wahl 2027 wieder kandidieren, da sie die verbliebene 15-monatige Sperre bereits verbüßt hat. Allerdings verhängten die Richter auch eine dreijährige Haftstrafe. Zwei Jahre davon wurden zwar zur Bewährung ausgesetzt, das verbleibende Jahr muss Le Pen jedoch eine elektronische Fußfessel tragen. Diese Anordnung dürfte einen Wahlkampf ‌politisch und logistisch deutlich erschweren. Zudem hatte Le ‌Pen selbst erklärt, sie würde nur ungern mit einer elektronischen Überwachung antreten.

Das Urteil ließ daher neue Zweifel aufkommen, ob Le Pen im kommenden Jahr für das höchste ⁠Staatsamt in Frankreich kandidieren wird. Sie äußerte sich zunächst nicht und verließ das ‌Gericht ohne sich an die Medien zu ⁠wenden. Der Blick richtete sich somit auf ein für 20.00 Uhr angesetztes Fernsehinterview. Es wird erwartet, dass Le Pen die Gelegenheit nutzt, um sich zu ihrer politischen Zukunft zu äußern.

Sollte Le Pen auf ‌eine Kandidatur 2027 verzichten, dürfte voraussichtlich ⁠ihr 30-jähriger Protege Jordan Bardella für die ⁠Partei Rassemblement National (RN) antreten. Einigen Umfragen zufolge liegt er in der Wählergunst derzeit sogar vor Le Pen. Er vertritt in Wirtschaftsfragen einen marktliberaleren Kurs als seine Förderin, was parteiintern jedoch für Diskussionen sorgt.

Le Pen war im März 2025 wegen Veruntreuung von EU-Geldern in Millionenhöhe verurteilt und mit sofortiger Wirkung für fünf Jahre von der Ausübung öffentlicher Ämter ausgeschlossen worden. Dadurch blieb ihr die seit langem geplante vierte Kandidatur für den Élysée-Palast ⁠verwehrt. Le Pen hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

(Bericht von: Juliette Jabkhiro und Ingrid MelanderBearbeitet von Christian Rüttger und Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)