Her Invest: Zwischen Finfluencern und Fakten – woran man gute Finanzinformationen erkennt

Auf Instagram, TikTok oder YouTube erklären Finfluencer tagtäglich, welche Aktien „explodieren könnten“ und wie sich mit wenigen Klicks hohe Renditen erzielen lassen. Doch zwischen hilfreichen Informationen, Unterhaltung und Werbung zu unterscheiden ist oft nicht ganz so einfach.

Soziale Medien bieten für nahezu jede Lebenslage Tipps und Tricks, so auch für die Geldanlage. Mehr als die Hälfte der Anlegerinnen und Anleger der Generationen Y und Z betrachtet sie als verlässliche Informationsquelle für Finanzthemen. Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aus dem Jahr 2024. Rund 60 Prozent der Interviewten sehen darin sogar eine gute Alternative zur professionellen Anlageberatung.

Doch halten die Informationen, was sie versprechen? Eine Untersuchung des Fachjournals Finance Research Letters verdeutlicht, dass die Ergebnisse solcher Tipps in der Praxis meist enttäuschen. Die Studie analysierte Aktienempfehlungen von Finfluencern im deutschsprachigen Raum. Zwar konnten einzelne Empfehlungen kurzfristig Kursgewinne erzielen, langfristig entwickelten sich die Finfluencer-Portfolios jedoch schwächer als der MSCI World. Gleichzeitig waren die Schwankungen ausgeprägter. Interessanter Fakt: Weder hohe Followerzahlen noch eine hohe Posting-Frequenz lieferten einen Hinweis auf bessere Anlageergebnisse.

Unterhaltung oder echte Information?

Viele Inhalte in den sozialen Medien eignen sich somit eher zur Unterhaltung denn als verlässliche Grundlage für Anlageentscheidungen. Umso wichtiger ist die Frage: Woran sind seriöse Finanzinformationen überhaupt zu erkennen?

Ein erster Schritt ist, Unterhaltung, Werbung und fundierte Informationen zu unterscheiden. Viele Social-Media-Inhalte sind bewusst zugespitzt formuliert, um Klicks und Reichweite zu generieren. Aussagen wie „Die nächste Verzehnfacher-Aktie” oder „Sicher reich mit Dividenden” sollten ebenso skeptisch machen wie fehlende Risikohinweise oder mangelnde Transparenz über eigene Positionen und Vergütungen. Seriöse Finanzinformationen erklären hingegen nicht nur Chancen, sondern auch Risiken und mögliche Verlustszenarien.

Besondere Vorsicht ist auch bei kurzfristigen Trends und Hypes geboten. Starke Kursbewegungen entstehen heutzutage oft allein durch Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Kursexplosion der GameStop-Aktie im Jahr 2021, die maßgeblich durch Diskussionen auf Reddit ausgelöst wurde. Solche Entwicklungen können sich jedoch ebenso schnell wieder umkehren. Wer erst investiert, nachdem ein Thema bereits viral gegangen ist, steigt nicht selten zu überhöhten Kursen ein und trägt ein entsprechend hohes Verlustrisiko. So hat die GameStop-Aktie beispielsweise von ihrem Hoch bis zu ihrem Tief mehr als 90 Prozent an Wert verloren.

Welche Quellen wirklich weiterhelfen

Wer sich fundiert informieren möchte, sollte deshalb auf seriöse Quellen setzen. Dazu gehören beispielsweise Geschäftsberichte von Unternehmen, Research-Studien, etablierte Wirtschaftszeitungen sowie Newsletter und Analysen von Banken, Finanzdienstleistern, Fondsgesellschaften und ETF-Anbietern. Diese Institute unterliegen in der Regel strengen regulatorischen Vorgaben und müssen Risiken, Interessenkonflikte und Werbeaussagen klar offenlegen. Wichtig ist dabei, Informationen aus mehreren Quellen miteinander zu vergleichen und nicht allein auf einzelne Meinungen zu vertrauen.

Claudia Barth, Expertin für Anlagelösungen, beleuchtet in der Rubrik „Her Invest“ regelmäßig interessante Börsenthemen und vermittelt insbesondere Frauen praxisnahe Einblicke in die Welt der Geldanlage.

Weiterführende Informationen:

onemarkets TV – Expertinnen und Experten ordnen aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten sowie Trends und Anlageprodukte verständlich ein.

onemarkets Blog – Der Blog bietet Hintergrundberichte, Marktanalysen und Grundlagenwissen rund um Aktien, Anlageprodukte und Vermögensaufbau.

onemarkets Investment Institute by UniCredit – Das Investment Institute veröffentlicht regelmäßig Einschätzungen zu Märkten, Wirtschaft, Politik und verschiedenen Anlageklassen mit Fokus auf langfristige Entwicklungen.

HVB Markt-Briefing Podcast – Expertinnen und Experten besprechen aktuelle Markt- und Wirtschaftsthemen und liefern regelmäßig Einblicke in das Börsengeschehen.