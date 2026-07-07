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Hochtief baut Berliner Rechenzentrum für Millionen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Baukonzern Hochtief hat von dem Betreiber NTT Global Data Centers einen Auftrag zum Bau eines Rechenzentrums in Berlin erhalten. Die Bestellung habe einen Wert von mehreren hundert Millionen Euro, teilte das erst jüngst in den Dax aufgestiegene Unternehmen am Dienstag in Essen mit. Mit dem Bau der Anlage, die ein dreistöckigen 36-Megawatt-Rechenzentrums und eines vierstöckigen Bürogebäud umfasst, will Hochtief gemeinsam mit der US-Tochter Turner im laufenden Sommer beginnen. Das Rechenzentrum soll 2029 fertiggestellt sein.

"In Deutschland besteht eine starke, anhaltende Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten", sagte Hochtief-Chef Juan Santamaría. Hochtief sei durch die Bündelung der Kompetenzen gut aufgestellt, um den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur zu unterstu?tzen.

2025 hatte Hochtief eigenen Angaben zufolge neue Aufträge für Rechenzentren im Wert von 16,8 Milliarden Euro erhalten. Der Bereich macht demnach 21 Prozent des Auftragsbestands aus.

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