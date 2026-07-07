Impian Verlag stellt seine Auslieferung neu auf und stärkt den Vertrieb im deutschsprachigen Raum

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EQS-Media / 07.07.2026 / 09:12 CET/CEST

Mehr als 200.000 Exemplare erfolgreich in neue Logistikstruktur überführt.

Leverkusen, 7. Juli 2026 – Der Impian Verlag hat die Umstellung seiner Auslieferungs- und Logistikstruktur für Deutschland und Österreich abgeschlossen. Seit dem 1. Juli 2026 erfolgt die Auslieferung der Verlagsprodukte über die PROLIT Verlagsauslieferung GmbH. Für die Schweiz bleibt die Zusammenarbeit mit der AVA Verlagsauslieferung AG unverändert bestehen.

Bis Juni 2026 wurde die Auslieferung über die LKG Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft abgewickelt. Im Zuge des Wechsels überführte der Verlag mehr als 200.000 Exemplare aus dem bestehenden Lagerbestand in die neue Struktur. Die Migration wurde planmäßig abgeschlossen.

„Mit dem erfolgreichen Wechsel zu PROLIT haben wir die logistischen Voraussetzungen für das weitere Wachstum unseres Verlags geschaffen. Ein leistungsfähiger Vertrieb ist entscheidend, um die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit unserer Titel im Buchhandel kontinuierlich auszubauen", sagt Nicholas Nikol, Geschäftsführer des Impian Verlags.

Der Impian Verlag veröffentlicht Sachbücher, Belletristik sowie Kinder- und Jugendliteratur und führt mehr als 100 lieferbare Titel. Die Betreuung des Buchhandels erfolgt über ein Netzwerk von zehn Handelsvertretern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Darüber hinaus beliefert der Verlag mehr als 500 Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum.

Mit dem abgeschlossenen Wechsel richtet der Verlag seine Vertriebslogistik auf den weiteren Ausbau seines Programms aus.

Über den Impian Verlag

Der Impian Verlag ist ein unabhängiger Verlag mit Sitz in Leverkusen. Er veröffentlicht Sachbücher, Belletristik sowie Kinder- und Jugendliteratur und führt mehr als 100 lieferbare Titel. Zum aktuellen Programm zählen Werke von neun SPIEGEL-Bestseller-Autoren sowie einem Bestseller-Autor der New York Times. Über ein Netzwerk von zehn Handelsvertretern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg und eine Präsenz in mehr als 500 Buchhandlungen ist der Verlag im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

Pressekontakt

Impian Verlag

Gerhart-Hauptmann-Str. 49b

51379 Leverkusen

info@impian.de

www.impian.de

Emittent/Herausgeber: Impian GmbH

Schlagwort(e): Printmedien

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