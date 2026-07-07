IOC ebnet Russland Weg für Olympia 2028 in Los Angeles

Washington/Lausanne, 07. ⁠Jul (Reuters) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Suspendierung des russischen Nationalen Olympischen Komitees (ROC) vorläufig aufgehoben. Die Entscheidung vom Dienstag ebnet Russland den Weg für eine mögliche Rückkehr in die olympische Familie vor den Sommerspielen 2028 in Los Angeles. ‌Ob russische Athleten dort wieder unter eigener Flagge und mit Nationalhymne antreten dürfen, sei jedoch noch nicht entschieden, teilte das IOC mit. Der Sportminister ⁠des Landes, ⁠Michail Degtjarjow, begrüßte den Schritt als grünes Licht für die internationalen Verbände, alle russischen Athleten wieder zuzulassen.

Das IOC hatte das ROC im Oktober 2023 suspendiert, weil dieses regionale olympische Räte in den von Russland besetzten ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja anerkannt hatte. Damit hatte Russland ‌nach Auffassung des IOC gegen die Olympische Charta ‌verstoßen. Nun habe das ROC bestätigt, dass es keine regionalen Sportorganisationen in den ukrainischen Gebieten mehr als Mitglieder führe und dort auch künftig nicht aktiv werde, ⁠erklärte das IOC. Infolge des Einmarsches in die Ukraine im Februar 2022 waren ‌russische Sportler bei den Sommerspielen 2024 ⁠in Paris sowie bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo als neutrale Athleten angetreten.

Auf die Frage nach möglichen politischen Einmischungen bei den Spielen in Los Angeles verwies IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ‌auf bestehende Schutzmechanismen. Die olympische Bewegung ⁠verfüge über Instrumente, um Streitigkeiten beizulegen, ⁠sagte sie. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) sei dafür zuständig, alle Konflikte in einem Eilverfahren zu lösen. Hintergrund ist die jüngste Intervention von US-Präsident Donald Trump bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach einer Roten Karte gegen den US-Stürmer Folarin Balogun hatte Trump den Präsidenten des Weltfußballverbandes Fifa, Gianni Infantino, angerufen. Die Fifa setzte die Sperre daraufhin zur Bewährung aus. Infantino bestätigte das Telefonat, betonte jedoch die Unabhängigkeit der Fifa-Gremien.

(Bericht von Bo Erickson und Karolos ⁠GrohmannBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)