IRW-News: Advanced Gold Exploration Inc.: Advanced Gold Exploration meldet hochgradige Ergebnisse aus dem Kartierungs- und Vorerkundungsprogramm 2026 in Silver Belle

IRW-PRESS: Advanced Gold Exploration Inc.: Advanced Gold Exploration meldet hochgradige Ergebnisse aus dem Kartierungs- und Vorerkundungsprogramm 2026 in Silver Belle

VANCOUVER, B.C. / 7. Juli 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: ZF2; OTCQB: AUHIF) (Advanced Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Untersuchungsergebnisse seines im Frühjahr durchgeführten Vorerkundungsprogramms mit Kartierung und Probenahme in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Silver Belle in Nevada bekannt zu geben. In mindestens drei mineralisierten Zonen ist eine hochgradige Mineralisierung vorhanden, die über mehrere Kilometer durch kleine historische Minen und Schürfstellen erkundet wurde, wobei Phillipsburg, Silver Bell und Mammoth/Champion die bedeutendsten sind.

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Abb. 1. Perspektivische Ansicht eines Teils des Projekts Silver Belle in Richtung Westen mit Darstellung von Zielgebieten und wichtigen Schichten der Abfolge des Unterpaläozoikums. Der hellbraune Streifen im oberen Teil der Abbildung ist ein Sandsteinverband, in dem sich die Mineralisierung der Mine Silver Bell befindet, während es sich bei den violetten Gesteinen um Dolomit handelt, in dem die Mineralisierung von Phillipsburg lagert.

Highlights

· 257 g/t Ag über 0,7 Meter in der Mine Pixie

· 192 g/t Ag, >10 % Pb, 2,3 % Zn und 0,1 % Cu über 1 Meter in der Mine Phillipsburg

· 189 g/t Ag und 7,4 % Zn in der Mine Mammoth

Der Manto von Phillipsburg besteht aus einer stark oxidierten, gossanartigen Verdrängung einer Schicht in Karbonatgestein entlang der Vorderseite der Diamond Range und ist in mehreren kleinen historischen Minen zu erkennen, die entlang einer Streichlänge von ca. 1,5 km erschlossen wurden. Die Probenahme ergab bis zu 192 g/t Ag, >10 % Pb, 2,3 % Zn und 0,1 % Cu über 1 Meter (Tabelle 1).

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Abb. 2. Schematischer Querschnitt durch die Minen Phillipsburg und Silver Bell.

Die mineralisierte Zone Silver Bell besteht aus Quarzadern mit Galenit, Sphalerit und Stibnit sowie oxidischen Kupfermineralien, die entlang einer Schichtung in einem Sandsteinverband östlich des Mantos von Phillipsburg verlaufen. Eine Probe aus der Halde der Mine Silver Bell ergab bis zu 131 g/t Ag, >10 % Pb und >0,1 % Sb, und die Probenahme an ähnlichen Vorkommen 5,5 km entlang der Streichrichtung in Richtung Norden ergab 257 g/t Ag über 0,7 Meter.

Eine dritte Zone in der Mine Mammoth besteht aus Quarzadern in einer quer verlaufenden Struktur in Karbonatgestein, das strukturell zwischen dem Manto von Phillipsburg und der Zone Silver Bell liegt. Vier Proben aus dem Erzgang Mammoth ergaben 142 g/t Ag, 3,2 % Pb, 1,9 % Zn und 0,2 % Cu über ca. 0,4 Meter, wobei eine der Proben Pb mit mehr als 10 % aufwies.

Das Projekt Silver Belle erstreckt sich über eine Fläche von ca. 2.000 Acres im Bergbaurevier Diamond, das 55 km nördlich des Distrikts Eureka liegt, in dem sich große Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) sowie in Sedimentgestein gelagerte Goldlagerstätten befinden. Die Mineralisierung des Projekts Silver Belle ähnelt jener von Eureka. In Silver Belle wurde die Mineralisierung von ca. 1869 bis 1887 abgebaut, und es waren zwei kleine Schmelzanlagen in Betrieb. Obwohl aus diesem Zeitraum keine Aufzeichnungen vorliegen, wird für die Zeit von 1936 bis 1955 eine sporadische Produktion von 851.898 Unzen Ag, 755.100 Pfund Pb und 184.520 Pfund Zn verzeichnet. Eine Lieferung an ein Hüttenwerk im Jahr 1937 enthielt zudem rund 1.611 Gramm Silber pro Tonne (g/t, 47 Unzen pro Tonne (oz/t)), 34 Prozent Blei, 9 Prozent Zink, 1 Prozent Kupfer und 0,3 Prozent Antimon aus untertägigen Abbaustätten.

Tabelle 1 - Ausgewählte Analyseergebnisse aus dem Projekt Silver Belle

Probe Easting Northing Typ Mächtigkeit m Au Ag g/t Cu % Pb % Zn % Sb ppm W ppm

g/t

Mine Silver Bell

520501 598,578 4,399,977 Haldenprobe - - 36,6 0,08 0,29 3,23 236 394

520502 598,578 4,399,977 Haldenprobe - - 130,5 0,36 >10 0,20 >1000 -

520504 598,605 4,400,053 Gesteinssplitterprobe 1,0 - 82,1 0,08 0,52 0,06 940 -

520505 598,596 4,400,055 Gesteinssplitterprobe 1,0 - 136,8 0,13 0,26 0,12 >1000 -

Mine Phillipsburg

520507 597,826 4,399,886 Gesteinssplitterprobe 1,0 - 35,9 0,02 0,28 0,22 21 -

520508 597,825 4,399,895 Gesteinssplitterprobe 0,5 - 134,1 0,02 0,49 0,86 10 114

520510 597,825 4,399,871 Gesteinssplitterprobe 1,0 - 52,6 0,06 1,94 0,27 43 525

520511 597,817 4,399,833 Gesteinssplitterprobe Stichprobe - 80,7 0,33 4,07 - 55 512

520512 - - Splitterschlitzprobe 0,7 - 83,4 0,11 1,81 >10 13 >1000

520513 - - Splitterschlitzprobe 0,5 - 39,4 0,11 3,92 - 23 589

520514 - - Splitterschlitzprobe 0,5 - 81,1 0,09 9,79 - 46 487

Phillipsburg North

520520 - - Splitterschlitzprobe 0,5 - 81,7 0,06 4,79 1,72 32 254

520522 - - Splitterschlitzprobe 0,7 - 31,8 0,03 0,83 1,73 18 450

520523 597,736 4,400,930 Gesteinssplitterprobe 1,0 - 192 0,14 >10 2,34 251 630

Phillipsburg South

520546 597,820 4,398,457 Gesteinssplitterprobe 0,5 - 129,9 0,85 9,12 1,48 >1000 139

520547 597,781 4,398,775 Haldenprobe - - 105,8 0,30 >10 1,67 >1000 198

520550 597,847 4,398,312 Haldenprobe - - 127,2 0,37 >10 4,91 155 449

520551 597,972 4,398,841 Gesteinssplitterprobe 0,3 - 122,5 0,79 9,10 0,89 >1000 -

Mine Mammoth

520541 598,451 4,399,229 Gesteinssplitterprobe 0,4 - 189 0,22 0,49 1,36 899 161

520542 598,404 4,399,242 Gesteinssplitterprobe 0,3 - 130,4 0,05 4,63 0,59 172 88

520543 598,389 4,399,250 Gesteinssplitterprobe 0,5 - 139,3 0,24 0,37 0,08 >1000 -

520544 598,371 4,399,252 Gesteinssplitterprobe 0,3 - 128,6 0,33 0,70 7,41 990 846

520545 598,300 4,399,234 Gesteinssplitterprobe 0,3 - 122,8 0,02 10,00 0,06 519 -

Mine Pixie

520529 597,466 4,404,811 Stichprobe 0,7 - 257 0,60 0,65 0,37 6 246

520531 597,484 4,404,837 Haldenprobe - - 142,4 0,05 2,68 1,80 10 215

Koordinaten in WGS84, Zone 11, mit tragbarem GPS-Gerät festgehalten. Die fettgedruckten Werte weisen auf Abschnitte mit höheren Gehalten hin (Ag 100 g/t, Pb 1 %, Zn 1 %, Sb 250 ppm, W 250 ppm). Die Analyseergebnisse für Gold stehen aus. Bei den angegebenen Mächtigkeiten handelt es sich um Probenlängen, die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind unbekannt.

Das Hauptziel des Programms bestand darin, die historische Mineralisierung, die in früheren Förderbereichen und in historischen Schürfgruben ermittelt wurde, einschließlich Silber, Antimon, Wolfram, Blei und Zink, im Rahmen eines NI 43-101-konformen technischen Berichts erneut zu etablieren und zu validieren.

Dr. Craig Gibson, qualifizierter Sachverständiger des technischen Berichts, erklärte dazu wie folgt: Die Mineralisierung in Silver Belle entspricht den Merkmalen von zonierten Systemen mit Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD). Das Vorhandensein von anomalem Wolfram kann auf die Nähe zu Bereichen der Mineralisierungsumgebung mit höheren Temperaturen hinweisen. Obwohl bisher keine Intrusionen festgestellt wurden, kommen sie doch in Eureka und an anderen Orten in der Region vor. Dr. Gibson führte weiter aus: Die Mineralisierung in dem Projekt ähnelt derjenigen, die für die CRD-Mineralisierung in der großen Lagerstätte Ruby Hill in Eureka, ca. 55 km südwestlich des Projekts Silver Belle, beschrieben wurde. In Silver Belle sind große mineralisierte Zielgebiete vorhanden, und vor einem geplanten ersten Bohrprogramm sind in mehreren Gebieten weitere detaillierte Explorationsarbeiten angezeigt.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Die Proben wurden zur Goldanalyse durch Brandprobe und zur Multi-Element-ICP-Analyse an Bureau Veritas bzw. Skyline Labs geschickt, beides international anerkannte akkreditierte Labore. Die Probenaufbereitung und die Goldanalyse durch Brandprobe wurden von Bureau Veritas im Labor in Sparks, NV, durchgeführt; die Ergebnisse der Goldanalysen stehen noch aus. Die Multi-Element-Analysen durch Skyline wurden in Tucson durch Königswasseraufschluss und ICP-OES für 31 Elemente durchgeführt. Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzmaterialien, einschließlich Standardpulpen und grobkörnigen Blindproben, wurden im Verhältnis von ca. einer Probe auf 20 Proben in den Probenstrom eingefügt; in mineralisierten Zonen wurden zusätzliche Blindproben eingesetzt.

Qualifizierter Sachverständiger

Das Explorationsprogramm wurde unter der Aufsicht von Dr. Craig Gibson, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne von NI 43-101, durchgeführt. Dr. Gibson erstellt derzeit den technischen Bericht für das Projekt Silver Belle. Die Informationen zum Distrikt Eureka wurden nicht vom QP verifiziert und es kann nicht garantiert werden, dass bei Silver Belle eine ähnliche Mineralisierung angetroffen werden wird. Die Informationen zum Distrikt Eureka werden ausschließlich als Hilfsmittel für die Explorationsarbeiten verwendet.

ÜBER ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das sich darauf fokussiert, durch den strategischen Erwerb von Vermögenswerten unmittelbaren und langfristigen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, unterbewertete Gold-, Silber- und Kupferkonzessionsgebiete, für die umfangreiche historische Daten vorliegen, zu identifizieren und zu sichern. Durch den Einsatz moderner Explorationsmethoden ist Advanced Gold bestrebt, das wirtschaftliche Potenzial seiner Kernprojekte systematisch zu steigern und zu erschließen; dazu zählen die Projekte Doyle, Buck Lake und Muriel-Marr in Ontario und das Konzessionsgebiet Silver Belle in Nevada.

Im Namen des Board of Directors

Arndt Roehlig, President & CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

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