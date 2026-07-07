IRW-News: Banyan Gold Corp.: Banyan Gold treibt AurMac mit Hilfe führender Bergbauberater in Richtung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) voran Yukon, Kanada

IRW-PRESS: Banyan Gold Corp.: Banyan Gold treibt AurMac mit Hilfe führender Bergbauberater in Richtung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) voran Yukon, Kanada

VANCOUVER, BC / 7. Juli 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das Unternehmen oder Banyan) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ - freut sich, die Auswahl von Beratern für die erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) des AurMac-Projekts des Unternehmens bekannt zu geben. Banyan hat AMC Mining Consultants (Canada) Ltd., Lycopodium (Americas) Ltd., BGC Engineering Inc. und weitere unabhängige Auftragnehmer beauftragt, die PEA im vierten Quartal 2026 abzuschließen.

Die PEA wird die 2026 aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) einbeziehen (Stichtag: 15. Mai; der technische Bericht steht auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens) unter Verwendung der Ergebnisse des im Jahr 2025 abgeschlossenen Bohrprogramms über 43.700 Meter (m), das darauf abzielte, die hochgradigen Zonen in Indicated-Ressourcen umzuwandeln, nicht bebohrte oder nicht bewertete Bereiche, die daher als Abraumblöcke klassifiziert wurden, in mineralisierte Blöcke hochzustufen sowie auf die Optimierung der potenziellen Startgruben zur Maximierung der Wirtschaftlichkeit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA), die für das 4. Quartal 2026 erwartet wird.

Die Studie wird die Wirtschaftlichkeit der umfangreichen Goldvorkommen von AurMac hervorheben sowie die Vorteile der gut ausgebauten lokalen Infrastruktur, einschließlich bestehender Autobahnen, Straßen, Stromleitungen und Mobilfunknetze. Darüber hinaus führt Banyan weiterhin metallurgische Studien zur Unterstützung der PEA durch, um die Mahlgröße und den Reagenzienverbrauch zu optimieren und so die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu maximieren.

Banyan arbeitet mit weltweit führenden Experten in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Verfahrensplanung und geotechnische Bewertung zusammen, um im vierten Quartal 2026 eine hochwertige vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für AurMac vorzulegen, erklärte Tara Christie, Präsidentin und CEO. Das Bohrprogramm von Banyan für 2026 konzentriert sich auf 60.000 m, die der genaueren Erfassung der Lagerstätte auf der Grundlage der Aktualisierungen im Anschluss an die PEA dienen sollen. Ziel dieses Programms ist es, nachzuweisen, dass die Lagerstätte in alle Richtungen offen ist. Darüber hinaus werden weitere 10.000 m dafür vorgesehen, unsere Erkenntnisse aus der Geophysik und Geologie der Region zu nutzen, um neue Ziele innerhalb unserer 830 km² großen Liegenschaften, einschließlich AurMac und Nitra, zu erschließen.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten überprüft, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten.

Bevorstehende Veranstaltungen

- The Rule Symposium, Boca Raton, Florida, 6. - 10. Juli

- Invest Yukon-Standortbesichtigungen, Yukon, 12. - 15. Juli

- CEM TSX Venture Growth, Kelowna, BC, 17. - 19. Juli

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Die AurMac-Lagerstätte umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten Airstrip und Powerline. Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) für das AurMac-Projekt hat ein Gültigkeitsdatum vom 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold (Au) (167,3 Mio. Tonnen bei 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen bei 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer (km²) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo im Yukon entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kVA-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkempfang.

MRE-Tabelle: Durch Tagebaugruben begrenzte angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen - AurMac-Projekt

Cutoff-Gehalt Tonnen Goldgehalt Enthaltenes Gold

(Au g/t) (Mio. Tonnen) (g/t) (M Unzen)

Angezeigte MRE

Airstrip 0,30 37,7 0,69 0,840

Stromleitung 0,30 129,5 0,67 2,799

Gesamt 0,30 167,3 0,68 3,639

Abgeleiteter MRE

Landebahn 0,30 15,1 0,84 0,405

Stromleitung 0,30 252,1 0,57 4,580

Gesamt 0,30 267,2 0,58 4,985

Anmerkungen zur MRE-Tabelle:

1. Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 15. Mai 2026; der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

2. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Geschäftsführer von Ginto Consulting Inc., erstellt, der eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 ist.

3. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umweltfaktoren, Genehmigungsverfahren, rechtliche Aspekte, Eigentumsverhältnisse, steuerliche Belange, gesellschaftspolitische Faktoren, Vermarktungsaspekte, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

4. Bei der Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionsstandards von 2014 befolgt. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung ausgewiesenen abgeleiteten Mineralressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressource zu definieren. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

5. Die Mineralressourcen werden für alle Lagerstätten bei einem Cutoff-Gehalt von 0,30 g/t Gold unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,73 US$/CAN$ ausgewiesen und sind auf eine Tagebaugrenze beschränkt, die mit dem Lerchs-Grossman-Algorithmus optimiert wurde, um die Mineralressourcen mit den folgenden geschätzten Parametern einzugrenzen: Goldpreis von 3.500 US$/Unze, Abbaukosten von 2,75 US$/t, 11,50 US$/t Aufbereitungskosten, 2,00 US$/t G+A, 90 % Goldausbeute und 45° Abbauneigung.

6. Die Tonnenangaben wurden auf die nächsten hunderttausend und die Unzen auf die nächsten tausend gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das Hyland-Projekt) im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimentgestein gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte MRE umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend (K) Unzen (oz) Gold (Au) und 2,63 Millionen (M) oz Silber (Ag) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf Sedar eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt sowie die Projekte Seattle und Goodman Creek, bei denen es sich um Explorationsprojekte im Frühstadium handelt, die im Bergbaugebiet Mayo liegen, angrenzend an das AurMac-Goldprojekt. Diese Liegenschaften befinden sich im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Gesteinsformationen, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Grundstücke treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stockwerke. Die Grundstücke befinden sich zu 100 % im Besitz der Banyan Gold Corp. (Banyan) und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Grundstücke sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Grundstücke durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX-Venture-Börse unter dem Symbol BYN gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol BYAGF notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) Tara Christie

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie 778 928 0556 tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria 604 312 5610 jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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