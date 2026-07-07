IRW-News: Eloro Resources Ltd.: Erweiterungsbohrungen am Iska-Iska-Projekt von Eloro Resources Ltd. im Süden Boliviens beginnen

IRW-PRESS: Eloro Resources Ltd.: Erweiterungsbohrungen am Iska-Iska-Projekt von Eloro Resources Ltd. im Süden Boliviens beginnen

Das erweiterte Diamantbohrprogramm im Iska-Iska-Projekt von Eloro Resources ist im Gange und ist Teil des Prozesses zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), der auf den erfolgreichen Abschluss der aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) Ende April 2026 folgt.

Wichtigste Programmziele:

Wie bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 20. Februar und 7. Mai 2026 angekündigt, sind die Hauptziele des erweiterten Bohrprogramms:

- Erweiterung und Aufwertung der in der aktualisierten MRE ausgewiesenen angezeigten Ressourcen von 85,17 Millionen Tonnen und der abgeleiteten Ressourcen von 945,43 Millionen Tonnen.

- Durchführung gezielter Step-out-Bohrungen mit einem Abstand von 50 m innerhalb des hochgradigeren Kernbereichs der potenziellen Startgrube mit dem Ziel, die angezeigte Ressource weiter zu erweitern.

- Die potenzielle Abwärts- und Streichlänge bekannter hochgradiger Silber-Zinn (Ag-Sn)-Polymetall-Adern zu untersuchen, die seitlich und in der Tiefe noch offen sind.

- Anknüpfung an das erfolgreiche Step-out-Bohrprogramm 2024-2025, durch das der mineralisierte Bereich in Neigungsrichtung und entlang einer Streichlänge von etwa 1,4 Kilometern sowohl nach Osten als auch nach Westen erweitert wurde.

- Durchführung eines 40.000 m umfassenden Diamantbohrprogramms mit etwa 75 Bohrlöchern, das von Major Drilling Group International Inc. unter Einsatz von drei Bohrgeräten durchgeführt wird. Das Programm wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

TORONTO, 7. Juli 2026 / IRW-Press / Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) (Eloro oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn seines erweiterten Diamantbohrprogramms bekannt zu geben, dessen Schwerpunkt auf der Aufwertung und Erweiterung der hochgradigen Silber-Zinn (Ag-Sn)-Polymetallmineralisierung im Rahmen seines Iska-Iska-Projekts im Süden Boliviens liegt. Major Drilling Group International Inc. hat zwei Diamantbohrgeräte vor Ort mobilisiert und aufgestellt; ein drittes Gerät soll in den nächsten Monaten hinzukommen.

Die Bohrkampagne umfasst 40.000 m Diamantbohrungen in etwa 75 Bohrlöchern und schließt an das jüngste Definitionsbohrprogramm des Unternehmens an, bei dem eine Mineralisierung über eine Streichlänge von etwa 1,4 Kilometern durchteuft wurde. Die erste Phase umfasst 35 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 18.250 m, gefolgt von einer zweiten Phase mit etwa 40 Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von 21.750 m.

Tom Larsen, CEO von Eloro, kommentierte: Wir freuen uns, dieses wichtige Erweiterungsbohrprogramm zu starten, das einen weiteren bedeutenden Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Iska-Iska-Projekts darstellt. Nach der erfolgreichen Lösung der jüngsten Straßenblockaden durch Vereinbarungen zwischen der bolivianischen Regierung und den Gewerkschaften wurden die Transportwege wieder freigegeben, sodass die ununterbrochene Lieferung wichtiger Versorgungsgüter, einschließlich Dieselkraftstoff, gewährleistet ist und wir unsere geplanten Explorationsaktivitäten fortsetzen können.

Herr Larsen fügte hinzu: Da diese logistischen Herausforderungen nun hinter uns liegen, konzentrieren wir uns darauf, die angezeigte Ressource zu erweitern und zu verfeinern, was unserer Erwartung nach die geplante vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) weiter untermauern wird.

Abbildung 1: Die Bohranlage von Major beginnt mit den Erweiterungsbohrungen vor Ort in der Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte Iska Iska.

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Abbildung 2: Lage der wichtigsten geplanten Bohrlöcher bei Iska Iska im Vergleich zum Ag-dominierten Bereich.

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Bolivien strebt nach den jüngsten politischen Unruhen eine wirtschaftliche Wiederbelebung an

Bolivien tritt in eine neue Phase der wirtschaftlichen Wiederbelebung ein, die durch Maßnahmen zur Förderung von Investitionen, zur Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums und zur Stärkung der Beteiligung des Privatsektors vorangetrieben wird. In den letzten Monaten hat die Regierung Initiativen umgesetzt, die darauf abzielen, ein günstigeres Investitionsklima zu schaffen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf Sektoren wie Bergbau und Energie liegt. Internationale Finanzinstitutionen, darunter der Internationale Währungsfonds (IWF), die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) und die Entwicklungsbank für Lateinamerika und die Karibik (CAF), haben ebenfalls ihre Unterstützung für Boliviens Bemühungen um wirtschaftliche Stabilisierung und Erholung durch Programme zum Fördern von nachhaltigem Wachstum und privaten Investitionen bekundet. Vor diesem Hintergrund ist Bolivien bestrebt, ein attraktiveres Investitionsklima zu schaffen und damit Möglichkeiten für die Umsetzung neuer Projekte sowie den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit in- und ausländischen Investoren zu eröffnen.

Quellen:

https://www.iadb.org/en/news/idb-group-bolivia-agree-major-45-billion-support-package

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/07/03/bolivia-paz-vara-sette-decreti-su-carburanti-elettricita-e-importazioni_7104b645-df42-448e-aea4-eea770657484.html

https://www.reuters.com/world/americas/bolivia-ends-15-year-dollar-peg-attempt-restore-economic-stability-2026-06-27/

Qualifizierte Person

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President für Lateinamerika bei Eloro und Geschäftsführer der bolivianischen Tochtergesellschaft von Eloro, Minera Tupiza S.R.L., sowie eine qualifizierte Person (QP) gemäß der Definition in National Instrument (NI) 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Arce, der über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und umfassende Fachkenntnisse im Bergbau in mehreren Ländern Nord- und Südamerikas verfügt, leitet das gesamte technische Programm und beaufsichtigt alle Feldarbeiten, die in Iska Iska durchgeführt werden.

Eloro beauftragte sowohl ALS als auch AHK mit der Analyse der Bohrkerne; bei beiden handelt es sich um große, international akkreditierte Labore. Die an ALS gesendeten Bohrproben wurden sowohl in der Aufbereitungsanlage von ALS Bolivia Ltda in Oruro (Bolivien) als auch in der von AHK betriebenen Aufbereitungsanlage in Tupiza aufbereitet, wobei die Aufschlüsse zur Analyse an das Hauptlabor von ALS Global in Lima geschickt wurden. Die an AHK Laboratories gesendeten Bohrkernproben werden ebenfalls von AHK in Tupiza aufbereitet, wobei die Probenpulpe an das AHK-Labor in Lima, Peru, weitergeleitet wird.

Silber (Ag), Zink (Zn) und Blei (Pb) werden mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) unter Verwendung einer Vier-Säuren-Aufschlussmethode analysiert; Sn wird mittels Röntgenfluoreszenz (XRF) analysiert und Au wird mittels Feuerprobe an 50-g-Proben mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert. Die AAS misst das absorbierte Licht, um Elemente zu quantifizieren, während ICP-Verfahren wie ICP-OES oder ICP-MS das emittierte Licht oder Ionen messen, um Elemente zu bestimmen. Die XRF nutzt fluoreszierende Röntgenstrahlen, um Atome anzuregen und Röntgenstrahlen zu emittieren, die das Vorhandensein und die Konzentration von Zinn anzeigen. Die Probenmenge bei der ICP-Analyse liegt typischerweise zwischen 100 mg (0,1 g) und 1 g, bei der AAS beträgt sie in der Regel weniger als 100 mg (0,1 g) und bei der XRF idealerweise weniger als 75 µm.

Regelmäßig werden Vergleichsmessungen zwischen ALS und AHK als QA/QC-Kontrolle durchgeführt. AHK folgt denselben Analyseprotokollen wie ALS und wendet dieselben QA/QC-Protokolle an, mit Ausnahme von Zinn (Sn), für das bei AHK eine Natriumperoxid-Schmelze gefolgt von ICP verwendet wird. Vergleichsmessungen der Zinn-Ergebnisse von ALS und AHK zeigen keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den Ergebnissen der beiden unterschiedlichen Analysetechniken.

Eloro wendet ein branchenübliches QA/QC-Programm an, bei dem in jede in beiden Laboren analysierte Probencharge Standardproben, Leerproben und Doppelproben eingefügt werden, wobei ausgewählte Kontrollproben an ein separates akkreditiertes Labor gesendet werden. Die Kontrollergebnisse werden regelmäßig überwacht.

Über Iska Iska

Das polymetallische Silber-Zinn-Projekt Iska Iska ist ein über Straßen zugängliches, lizenzgebührenfreies Grundstück, das sich 48 km nördlich der Stadt Tupiza in der Provinz Sud Chichas im Departement Potosí im Süden Boliviens befindet. Eloro hält über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine 99-prozentige Beteiligung am Joint Venture sowie eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung an Iska Iska.

Iska Iska ist ein bedeutender porphyr-epithermaler Silber-Zinn-Polymetallkomplex, der mit einer im Miozän eingestürzten und wieder aufgetretenen Caldera in Verbindung steht und auf Gesteinen aus dem Ordovizium mit großen Brekzienröhren, dazitischen Kuppeln und hydrothermalen Brekzien liegt. Die Caldera misst 1,6 km mal 1,8 km und weist eine vertikale Ausdehnung von mindestens 1 km auf. Das Alter der Mineralisierung entspricht dem von Cerro Rico de Potosí und anderen bedeutenden Lagerstätten wie San Vicente, Chorolque, Tasna und Tatasi, die sich alle entlang desselben allgemeinen geologischen Trends befinden.

Eloro begann am 13. September 2020 mit Untertage-Diamantbohrungen aus den Huayra-Kasa-Untertagebauwerken in Iska Iska. Am 26. Januar 2021 gab Eloro bedeutende Ergebnisse der ersten Bohrungen am Santa-Barbara-Breccia-Pipe (SBBP) bekannt, darunter das Entdeckungsbohrloch DHK-15, das 29,53 g Ag/t, 0,078 g Au/t, 1,45 % Zn, 0,59 % Pb, 0,080 %Cu und 0,056 % Sn über 257,5 m ab der Oberfläche ergab. Nachfolgende Bohrungen haben das Vorhandensein einer polymetallischen Silber-Zinn-Mineralisierung mit bedeutenden Gehalten im SBBP und im angrenzenden Central Breccia Pipe (CBP) bestätigt. Eine umfangreiche mineralisierte Zone, die entlang des Streichs und in Fallrichtung offen ist, erstreckt sich um beide großen Brekzienröhren herum. Kontinuierliche Kanalprobenahmen entlang der Wände des Santa-Barbara-Stollens östlich des SBBP ergaben Durchschnittsgehalte von 164,96 g Ag/t, 0,46 %Sn, 3,46 % Pb und 0,14 % Cu über 166 m, einschließlich 446 g Ag/t, 9,03 % Pb und 1,16 % Sn über 56,19 m. Das westliche Ende des Stollens schneidet das Ende des SBBP.

Seit dem ersten Entdeckungsbohrloch hat Eloro eine Reihe bedeutender Bohrergebnisse im SBBP und der umgebenden mineralisierten Zone veröffentlicht, die zusammen mit geophysikalischen Daten eine ausgedehnte Zielzone definiert haben. Am 17. Oktober 2023 reichte Eloro den technischen Bericht gemäß NI 43-101 ein, in dem die erste abgeleitete Mineralressource (MRE) für Iska Iska dargelegt wird, die von dem unabhängigen Beratungsunternehmen Micon International Limited erstellt wurde. Die MRE wurde für zwei Bereiche ausgewiesen: den polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Bereich, der sich hauptsächlich im Osten und Süden der Lagerstätte Santa Barbara befindet, und den Zinn-Bereich (Sn-Ag-Pb), der sich hauptsächlich im Westen und Norden erstreckt.

Die am 23. Januar 2024 veröffentlichten Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen einer 6,3 Tonnen schweren PQ-Bohrkern-Massenprobe, die repräsentativ für den höhergradigen polymetallischen (Ag-Zn-Pb) Domäne, ergaben einen deutlich höheren durchschnittlichen Silbergehalt von 91 g Ag/t im Vergleich zum gewichteten Durchschnittsgehalt der ursprünglichen Zwillingsbohrlöcher von 31 g Ag/t, was stark darauf hindeutet, dass der durchschnittliche Silbergehalt in den ursprünglichen Zwillingsbohrlöchern aufgrund der wesentlich geringeren Probengröße wahrscheinlich deutlich zu niedrig angegeben wurde.

Das Unternehmen berichtete am 30. Juli 2024, dass aktualisierte Modellierungen des potenziellen Startgrubenbereichs in der Zone Santa Barbara die Bedeutung weiterer Bohrungen unterstreichen, um den Gehalt und die Ausdehnung der Mineralressource in diesem Gebiet besser abzugrenzen. Bereiche mit höhergradigen Ressourcen weisen in der Regel eine deutlich bessere Bohrdichte auf, doch die Bohrlöcher außerhalb des potenziellen Kerngrubenbereichs sind zu weit voneinander entfernt, um eine genaue Gehaltsschätzung zu ermöglichen.

Am 4. September 2024 gab das Unternehmen die Wiederaufnahme der Definitionsbohrungen im potenziellen Startgrubenbereich bei Santa Barbara bekannt. Der Schwerpunkt lag dabei auf einem Infill- und Step-out-Bohrprogramm, um die gesamte vertikale und laterale Ausdehnung der hochgradigen Zinn- und Silbermineralisierung besser abzugrenzen und die hochgradige -Zinnmineralisierung nach Westen sowie die Silbermineralisierung in den zentralen und westlichen Teilen zu erweitern. Zudem sollten Lücken geschlossen werden, die im Mineralressourcenmodell zuvor als niedriggradig oder als internes Abraumgestein eingestuft worden waren, und Bohrungen in einem dichteren Raster von 50 m × 50 m durchgeführt werden. Frühere Bohrungen haben gezeigt, dass Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung in der Regel eine deutlich höhere Bohrdichte aufweisen, während die Bohrlöcher außerhalb des Kerngebiets zu weit auseinander liegen, um eine genaue Gehaltsschätzung zu ermöglichen. Diese erhöhte Bohrdichte ist besonders wichtig für die Abgrenzung der Ausdehnung der hochgradigen silber- und zinnhaltigen Strukturen sowie für die Einstufung der Mineralressourcen von abgeleitet zu angezeigt, was einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamtgehalt und die Ressourcen hat, die in die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) einfließen werden.

Seit dem 4. September 2024 hat das Unternehmen im potenziellen Startgrubenbereich der Santa-Barbara-Zone in zwei getrennten Phasen der Diamantbohrungen 27 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 14.085,80 Metern zur Abgrenzung durchgeführt. Bei diesen Bohrungen wurden weiterhin starke, breite Zonen und hochgradige Mineralisierungen mit guter Kontinuität sowohl im vorherrschenden Zinn-Silber-Bereich im Westen (15 Bohrlöcher) als auch im vorherrschenden Silber-Zink-Polymetall-Bereich im Osten (12 Bohrlöcher) durchteuft. Beide Zonen bleiben entlang und quer zum Streich sowie in Abwärtsrichtung offen.

Die in Bohrloch DSB-75 festgestellten Abschnitte mit 151,47 g Ag/t auf 135 m; 66,90 g Ag/t auf 289,13 m in Bohrloch DSB-68; 126,10 g Ag/t auf 122,03 m, 127,49 g Ag/t auf 41,25 m und 49,71 g Ag/t auf 142,50 m, die in Bohrloch DSB-69 gefunden wurden; sowie 45,71 g Ag/t auf 81,00 m und 30,08 g Ag/t auf 255,75 m in Bohrloch DSB-70 bestätigen das Vorhandensein weiterer Silbervorkommen mit Gehalten von über 50 g Ag/t. Darüber hinaus belegen zinnreiche Vorkommen wie 1,39 % Sn auf 33 m, 0,74 % Sn auf 87 m, die in Bohrloch DSB-72 gefunden wurden, sowie 0,55 % Sn auf 49,5 m, 0,34 % Sn auf 91,5 m sowie 0,31 % Sn auf 103,5 m in Bohrloch DSB-74 belegen das Vorhandensein durchgehend hochgradiger Zinnvorkommen in der Santa-Barbara-Zone. Und schließlich zeigen Abschnitte wie 1,41 % Zn auf 151,50 m in Bohrloch DSB-91, 1,77 % Zn auf 238,50 m und 1,72 % Zn auf 456 m in Bohrloch DSB-88, dass auf dem Grundstück durchgehende Zn- (und Pb-)Erzadern vorhanden sind. Diese Ergebnisse haben die hochgradige Zinn-, Silber- und polymetallische (Ag-Sn-Zn-Pb) Mineralisierung sowie die Ausdehnung dieses großen mehrphasigen hydrothermalen Systems bei Iska Iska um mindestens 200 m in seitlicher Richtung weiter ausgedehnt.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an Edel- und Basismetall-Liegenschaften in Bolivien, Peru und Québec. Eloro hält über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine 99-prozentige Beteiligung am Joint Venture sowie eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am hochprospektiven Iska-Iska-Grundstück, das als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann - ein bedeutender Lagerstättentyp im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro sowie in den bei SEDAR+ eingereichten Unterlagen verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen zugängliches, abgabenfreies Grundstück. Eloro hält außerdem eine Beteiligung von 82 % am Gold-/Silber-Projekt La Victoria, das sich im nordzentralen Mineralgürtel Perus etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an Thomas G. Larsen, Vorsitzender und CEO, oder an Jorge Estepa, Vizepräsident, unter der Telefonnummer +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

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