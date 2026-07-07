IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic schließt endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Silbermine San Martin für einen Gesamterlös von 90 Millionen US$

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic schließt endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Silbermine San Martin für einen Gesamterlös von 90 Millionen US$

7. Juli 2026, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) datiert mit 6. Juli 2026 über den Verkauf seiner zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silbermine San Martin, die sich 250 Kilometer nördlich der Stadt Guadalajara im Bundesstaat Jalisco, Mexiko, im Bergbaurevier San Martin de Bolaños (San Martin) befindet, an Flextronics Supply and Service, S. de R.L. de C.V. (Flextronics), einem privaten mexikanischen Unternehmen, gegen eine Gesamtbarzahlung in Höhe von 90 Millionen US$ (die Transaktion) abgeschlossen hat. Diese Gesamtbarzahlung umfasst eine Vorauszahlung in Höhe von 2,5 Millionen US$, die bei Abschluss der Transaktion fällig wird (von diesem Betrag wurden bereits 500.000 US$ als Anzahlung auf ein Treuhandkonto eingezahlt), sowie weiteren 87,5 Millionen US$ in Form künftiger Zahlungen.

DETAILS DER TRANSAKTION

Die Vereinbarung sieht vor, dass Flextronics - vorbehaltlich der Erfüllung bzw. des Verzichts auf bestimmte, nachstehend beschriebene Bedingungen - alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Minera El Pilon, S.A. de C.V. (El Pilon) erwerben wird, einer nach mexikanischem Recht gegründeten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Majestic, die eine 100%ige Beteiligung an San Martin hält. Die Übernahme umfasst auch die Konzessionsgruppe Jalisco, die aus 5.245 Hektar an Bergbaukonzessionen im Besitz von El Pilon befinden in den Gemeinden Etzatlán und Tototlán im Bundesstaat Jalisco besteht. Im Gegenzug ist Flextronics verpflichtet, folgende Zahlungen an First Majestic zu leisten:

- 2,5 Millionen US$ in bar bei Vertragsabschluss (davon wurden bereits 500.000 US$ als Anzahlung auf ein Treuhandkonto eingezahlt);

- 2,5 Millionen US$ in bar innerhalb von 180 Tagen nach Vertragsabschluss;

- 10 Millionen US$ in bar an jedem Jahrestag des Vertragsabschlusses, beginnend mit dem ersten Jahrestag des Vertragsabschlusses und fortlaufend an jedem darauffolgenden Jahrestag bis einschließlich des fünften Jahrestags des Vertragsabschlusses (bis zu diesem Zeitpunkt wären insgesamt 50,0 Millionen US$ an Jahrestagszahlungen geleistet worden);

- 35,0 Millionen US$ am 31. August 2032.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen sowie der Genehmigung durch die mexikanische Kartellbehörde. First Majestic geht davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal 2026 abgeschlossen wird.

Die Silbermine San Martin ist ein ehemals produzierender Silber- und Goldbetrieb, der im Juli 2019 von First Majestic in den Pflege- und Wartungszustand versetzt wurde. Flextronics ist Teil von Meridian Capital, einer diversifizierten Investmentgruppe mit Schwerpunkt auf den Sektoren Bergbau sowie Öl und Gas, die über Entwicklungsprojekte in ganz Mexiko, darunter in Sonora und Sinaloa, sowie in Venezuela und Uruguay verfügt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, CEO

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen durch das Management getroffen wurden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Die zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem: den Abschluss der Transaktion; alle nach Abschluss der Transaktion fälligen zukünftigen Zahlungen; die Erfüllung und den Verzicht auf bestimmte Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung der mexikanischen kartellrechtlichen Genehmigung und des Zeitpunkts dieser Genehmigung; sowie den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. Diese Aussagen basieren auf den Annahmen des Unternehmens, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllt werden. Diese Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden.

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