IRW-News: GR Silver Mining Ltd.: GR Silver gibt Ernennung in der Unternehmensführung bekannt

IRW-PRESS: GR Silver Mining Ltd.: GR Silver gibt Ernennung in der Unternehmensführung bekannt

6. Juli 2026 - Vancouver, BC / IRW-Press / GR Silver Mining Ltd. (GR Silver Mining oder das Unternehmen) (TSXV: GRSL; OTCQX: GRSLF; FRANKFURT: GPE) gibt die Ernennung von Eric Zaunscherb zum President und Chief Executive Officer (CEO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Er wurde am 26. März 2026 nach dem unerwarteten Tod von Márcio Fonseca, dem President, CEO, Direktor und Gründer des Unternehmens, zum Interims-President und Interims-CEO berufen. Herr Zaunscherb war zuvor vom 28. Februar 2022 bis zum 30. Juni 2025 CEO des Unternehmens.

Eric Zaunscherb merkt an: Seit dem tragischen Tod von Márcio haben wir unser robustes, auf die Erweiterung der Ressourcen ausgerichtetes 20.000-Meter-Bohrprogramm auf dem hochgradig mineralisierten Silberprojekt Plomosas unweit der Grenze zwischen den mexikanischen Bundesstaaten Sinaloa und Durango fortgesetzt. Unsere Teams sind beflügelt von den aufregenden Ergebnissen der bislang besten Bohrabschnitte des Projekts: 45,1 Meter wahre Mächtigkeit (TW) mit im Schnitt 1.623 g/t Ag, einschließlich 8,25 Meter TW mit 8.579 g/t Ag, in Bohrloch SMS26-04 im Gebiet San Marcial (siehe Pressemitteilung vom 19. Mai 2026). In den nächsten sechs bis zwölf Monaten werden wir weitere Ergebnisse aus diesem Bohrprogramm vorlegen; anschließend werden wir eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und dann eine geplante wirtschaftliche Erstbewertung durchführen.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein kanadisches, auf Mexiko ausgerichtetes Mineralexplorationsunternehmen, das sich um die kostengünstige Erweiterung der Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Assets bemüht, die sich am östlichen Rand des Bergbaubezirks Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert sämtliche Anteile und Rechte am Projekt Plomosas, das sowohl die hochgradige Silberentdeckung im Gebiet San Marcial als auch die ehemalige Untertagemine Plomosas beinhaltet. Angesichts jüngster Entdeckungen auf den 78 km² an äußerst höffigen, in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Konzessionen ist das Unternehmen gut für die Erweiterung der Ressourcen auf dem Projekt Plomosas aufgestellt.

GR Silver Mining Ltd.

Eric Zaunscherb, President & CEO

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Telefon: +1 236-270-2057

E-Mail: info@grsilvermining.com

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