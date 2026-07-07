IRW-News: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets möchte mithilfe einer von Crypto.com unterstützten Partnerschaft in den US-amerikanischen Prognosemarkt einsteigen

IRW-PRESS: Prospect Prediction Markets Inc.: Prospect Markets möchte mithilfe einer von Crypto.com unterstützten Partnerschaft in den US-amerikanischen Prognosemarkt einsteigen

Absichtserklärung mit Foris DAX FCM LLC, die als OG Broker firmiert und von Crypto.com unterstützt wird, zur Einführung eines auf Sport ausgerichteten Prognosemarktes über eine bei der CFTC registrierte Börse und Clearingstelle in den Vereinigten Staaten - Ziel ist die Erschließung eines adressierbaren Marktes mit einem geschätzten jährlichen Handelsvolumen von über 1 Billion Dollar.

Vancouver, Kanada - 7. Juli 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) (Prospect Markets oder das Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) mit Foris DAX FCM LLC, einem registrierten Futures Commission Merchant (FCM) und verbundenen Unternehmen von Crypto.com, das unter dem Namen OG Broker firmiert, eingegangen ist. Die LOI sieht eine Zusammenarbeit mit der North American Derivatives Exchange Inc. vor, die die Prognosemarkt-Marken OG Prediction Markets und Crypto.com | Derivatives North America betreibt. Zudem ist eine Clearing-Partnerschaft mit OG Broker geplant, um das geplante Angebot des Unternehmens an sportbezogenen Event Contracts für Teilnehmer in den Vereinigten Staaten zu unterstützen (die Partnerschaft).

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Im Rahmen der Partnerschaft wird Prospect Markets US-Teilnehmern über OG Broker Zugang zu von der CFTC regulierten Event Contracts ermöglichen. Damit markiert das Unternehmen seinen Einstieg in den US-Markt - den weltweit größten Markt für Prognosemärkte.

Durch die Partnerschaft mit OG Broker wird die Vision von Prospect nun in den USA Wirklichkeit. Unsere Mission ist es, jeden Moment im Sport handelbar zu machen. Mit dieser Partnerschaft verfügen wir über die nötige Infrastruktur, um dies in dem Umfang unter Beweis zu stellen, den der amerikanische Markt verlangt. - Johnny Chen, Gründer und CEO von Prospect Markets.

Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Prospect Markets, das nun in den wachsenden US-amerikanischen Prognosemarkt einsteigen möchte. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für den Ausbau eines regelkonformen Ökosystems für digitale Vermögenswerte und Derivate, das Marktteilnehmern in den USA ein einzigartiges Maß an Vertrauen und Transparenz bietet. - Steve Humenik, Chief Legal Officer bei OG sowie EVP und Global Head of Legal für die Bereiche Prediction und Capital Markets bei Crypto.com.

Vorbehaltlich des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen und etwaiger erforderlicher behördlicher Genehmigungen streben die Parteien eine Produkteinführung im dritten Quartal 2026 an.

Wichtiger Hinweis zur Absichtserklärung

In dieser Pressemitteilung werden eine unverbindliche Absichtserklärung und die Absicht der Parteien, Verhandlungen zu führen und endgültige Dokumente abzuschließen, beschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass endgültige Vereinbarungen unterzeichnet werden, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder Registrierungen (einschließlich der NFA-Registrierung) erteilt werden oder ein Produkt auf den Markt gebracht wird. Solange keine endgültigen Vereinbarungen unterzeichnet wurden, unterliegt die geplante Zusammenarbeit weiterhin Verhandlungen und der Erfüllung bestimmter Bedingungen.

Über Crypto.com

Crypto.com wurde 2016 gegründet und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Das Unternehmen ist Branchenführer in den Bereichen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Sicherheit und Datenschutz. Unsere Vision ist einfach: Cryptocurrency in Every Wallet - Kryptowährung in jedem Wallet. Crypto.com hat es sich zum Ziel gesetzt, die Verbreitung von Kryptowährungen durch Innovation und die Entwicklung neuer Anwendungsfälle, darunter Prognosemärkte und tokenisierte Real-World Assets (RWAs), voranzutreiben.

Erfahren Sie mehr unter https://crypto.com

Über OG

OG ist die globale Marke des Crypto.com-Ökosystems, das mehrere Geschäftsbereiche betreibt, um Kunden weltweit zu bedienen. Die North American Derivatives Exchange, Inc. ist unter den Marken OG Prediction Markets und Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) tätig und bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als Designated Contract Market und Derivatives Clearing Organization registriert. OG Prediction Markets und CDNA bieten den Handel mit Prognosemarkt-Kontrakten für verschiedene Anlageklassen - darunter Kryptowährungen, Finanzwerte, Unternehmen, Wirtschaft, Klima und Kultur - sowohl über direkten Zugang als auch über Vermittler wie Introducing Brokers und Futures Commission Merchants (FCMs) an.

Bei OG können Kunden handeln, sich mit anderen austauschen und in Ranglisten aufsteigen. Hier lohnt es sich, richtig zu liegen. Vorbehaltlich der geltenden Rechtsvorschriften bietet OG Sportfans und Verbrauchern die Möglichkeit, auf Unsicherheiten zu reagieren, von zukünftigen Entwicklungen zu profitieren und Erfolge zu feiern - und zwar durch ein äußerst umfassendes Angebot an sport- und kulturbezogenen Event Contracts.

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Über Prospect Markets

Prospect Markets ist die Prognosemarkt-Plattform, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben - Prospect macht jeden Sportmoment zu einem handelbaren Markt. Fans handeln untereinander im Hinblick auf Ergebnisse auf Basis von Echtzeitdaten aus unserem Second-Screen-Erlebnis, das passives Zuschauen in aktive Marktteilnahme verwandelt.

Im Namen des Unternehmens

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: johnny.chen@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen bezüglich der Absichtserklärung des Unternehmens mit Crypto.com FCM; der geplanten Clearing-Beziehung und der Absicht der Parteien, endgültige Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen; des Bestrebens des Unternehmens, sich bei der NFA als Guaranteed Introducing Broker registrieren zu lassen; der voraussichtlichen Struktur, des Umfangs und des Zeitplans der vorgeschlagenen Vereinbarung; die erwartete Produkteinführung und deren Zeitpunkt; sowie die strategischen Pläne des Unternehmens, die Expansion in die Vereinigten Staaten und die Größe des adressierbaren Marktes. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management als angemessen erachtet, darunter, dass die Parteien endgültige Vereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen aushandeln und abschließen werden; dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Registrierungen eingeholt werden; und dass die erwarteten Zeitpläne eingehalten werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: dass die Absichtserklärung unverbindlich ist und die Parteien möglicherweise keine endgültigen Vereinbarungen abschließen oder dies zu anderen Bedingungen tun; das Risiko, dass sich die NFA-Registrierung und andere erforderliche behördliche Genehmigungen verzögern, an Auflagen geknüpft sind oder nicht erteilt werden; das Risiko, dass die geplante Markteinführung nicht stattfindet oder sich verzögert; die sich weiterentwickelnde regulatorische Behandlung von Event Contracts und Prognosemärkten in den Vereinigten Staaten; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Wettbewerb im Bereich der Prognosemärkte; die Fähigkeit des Unternehmens, seine gesellschaftsrechtlichen und operativen Vorkehrungen in den USA abzuschließen; die Marktakzeptanz der Plattform des Unternehmens; sowie die weiteren Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Vereinbarung abgeschlossen wird oder, falls sie abgeschlossen wird, zu den beschriebenen Bedingungen erfolgt oder dass sie die erwarteten Vorteile erzielen wird.

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