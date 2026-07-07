IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper leitet Step-out-Bohrungen bei Star Main zur Erprobung der nordöstlichen Erweiterung des hypogenen Systems ein

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper leitet Step-out-Bohrungen bei Star Main zur Erprobung der nordöstlichen Erweiterung des hypogenen Systems ein

- Das Unternehmen nimmt ein zweites Bohrgerät zur Forcierung des 15.000-Meter-Programms in Betrieb

Vancouver, British Columbia / 7. Juli 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf kritische Minerale spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, die Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts im Rahmen des 15.000-Meter (m) Bohrprogramms auf seinem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Star in den bekannten Regionen Golden Triangle und Golden Horseshoe in British Columbia bekannt zu geben.

Im Zentrum der vollständig finanzierten Bohrkampagne 2026 sollen erste und anschließende Bohrungen bei Star Main sowie bei vier wichtigen Explorationszielgebieten (Star North, Copper Creek, Star East und Star West) stehen. Der aktuelle Bohrplan sieht nun die Erprobung einer nordöstlichen Erweiterung im Zielgebiet Star Main vor, womit die Fortsetzung der hypogenen Mineralisierung über 100 m östlich des historischen Bohrlochs S-025 hinaus bewertet werden soll. S-025 durchteufte 269 m mit 0,42 % Kupfer und 0,198 g/t Gold und ist nach wie vor eines der stärksten historischen Bohrlöcher, die im nordöstlichen Teil des Systems Star absolviert wurden. Die historischen Daten wurden im NI 43-101-konformen technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel NATIONAL INSTRUMENT 43-101 TECHNICAL REPORT ON THE STAR PROJECT, BRITISH COLUMBIA, CANADA zusammengetragen und geprüft. Der NI 43-101-konforme Bericht ist zum 7. November 2022 gültig und wurde von Jeremy Hanson, P.Geo., angefertigt.

Da hypogene Prozesse im Gegensatz zu supergenen Prozessen, die an oder unweit der Oberfläche stattfinden und tendenziell sekundäre Minerale bilden, tief unter der Erdoberfläche erfolgen und dazu neigen, Vorkommen primärer Minerale zu bilden, zeigen die bisherigen Anhaltspunkte nach Sicht von Star Copper eine spannende Gelegenheit zur Erweiterung der Ressourcen auf. Die historischen Bohrungen, Alterationsmuster und geophysikalischen Signaturen legen nahe, dass das System bei Star Main weiterhin nach Nordosten offen ist und sich deutlich über die aktuell definierten Ausmaße der Mineralisierung hinaus erstrecken könnte.

Darryl Jones, CEO von Star Copper, sagt dazu: Die Argumente für ein ausgeprägtes hypogenes System, das beim Aufbau eines geologisch begrenzten Ressourcenmodells unterstützt, führen uns in eine Region direkt nordöstlich der bekannten Bohrungen, in der nur in begrenztem Maße moderne Explorationsarbeiten stattgefunden haben. Unsere Management-, Berater- und technischen Teams sehen hier allesamt eine bedeutende Möglichkeit, um nicht nur das Zielgebiet Star Main zu erweitern, sondern auch um neue Ziele zu erschließen, die das allgemeine Porphyrmodell bereichern. Hypogene Prozesse bilden das Rückgrat dieser Art von Systemen und wir sind fest von diesem Modell und dieser Herangehensweise überzeugt.

Mit den geplanten Bohrungen (siehe Abbildung 1) werden die interpretierten Erweiterungen des mineralisierten Porphyrkorridors in Streichrichtung und in die Tiefe erprobt, wobei zusammenfallende Anomalien der Magnetfeldstärke und Aufladbarkeit ins Visier genommen werden, die noch nie ausreichend anhand von Bohrungen untersucht worden sind. Bohrloch S-063 wird 60 m östlich von Bohrloch S-054A niedergebracht, welches am Ostrand des Systems bei Star Main angesetzt wurde, um eine zusammenfallende Anomalie der Magnetfeldstärke und IP-Aufladbarkeit zu erkunden und die Kontinuität der starken Ergebnisse aus dem historischen Bohrloch S-025 zu bewerten. Anhand des Bohrlochs konnte eine weitverbreitete Kupfer-Gold-Mineralisierung erfolgreich bestätigt und das Struktur- und Alterationsmodell in einem Gebiet verfeinert werden, das als wichtig für das zukünftige Ressourcenpotenzial gilt. In Bohrloch S-054A wurden 183 Meter mit 0,28 % CuÄq (0,23 % Cu und 0,06 g/t Au) ab 26 Meter Tiefe durchteuft, einschließlich 108 Meter mit 0,36 % CuÄq ab 106 Meter Tiefe sowie 45 Meter mit 0,47 % CuÄq ab 137 Meter Tiefe (siehe Pressemitteilung vom 13. Januar 2026).

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Abbildung 1 - Historische und geplante Bohrlöcher in der Erweiterung nach Nordosten bei Star Main. Star Copper, 2026.

Tabelle 1 - Standortangaben zu den Bohrlöchern bei Star Main Northeast

Bohrloch Jahr Betreiber Standort (NAD83 UTM ZN9) Azimut/Neigung Zieltiefe (m) Zone

S-025* 2013 Prosper Gold 339933E, 6458268N, 1126 m 270°/-85° 410 Star Main

S-054A 2025 Star Copper 339992E, 6458294N, 1124 m 270°/-85° 413 Star Main

S-063 2026 Star Copper 340052E, 6458318N, 1116 m 270°/-85° Im Gange Star Main

*Das historische Bohrloch S-025 wurde ursprünglich von Prosper Gold Corp. im Jahr 2013 niedergebracht, wie beim Mineral Titles Branch der Provinz British Columbia eingereichten Bewertungsbericht 34836 von 2014 dokumentiert ist.

Bohrloch S-054A traf auf eine Chalkopyritmineralisierung in Zusammenhang mit Quarz-Sulfid-Erzgängchen, mehreren Verwerfungszonen, Brekzienbildung und mehreren Abschnitten mit einer Kaliumalteration, was veranschaulicht, dass sich das mineralisierte System in den nordöstlichen Teil von Star Main erstreckt (siehe Abbildung 2). Mit diesem Bohrloch konnten die strukturelle Architektur und die Alterationszonen über die Anomalie mit hoher Magnetfeldstärke und Aufladbarkeit hinweg kartiert werden, was wichtige Vektoren für künftige Step-out-Bohrungen in Richtung der nordöstlichen Erweiterung der Lagerstätte liefert.

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Abbildung 2 - Querschnitt mit dem geplanten Bohrloch S-063, Blickrichtung Nordwesten. Star Copper, 2026.

Auf Grundlage der historischen Bohrungen in der Zone Star Main gemäß einer Ost-West-Interpretation scheint sich die Mineralisierung nach Nordosten fortzusetzen, wobei eine hypogene Mineralisierung an der Oberfläche die risikoärmste Möglichkeit für Bohrungen vor dem Abschluss der fortschrittlichen Vermessungen mithilfe von Quantec-3D-IP- und MT-Verfahren über dem Zielgebiet bietet. Nach Abschluss der geophysikalischen Vermessungen wird Star Copper mit der Erprobung zusätzlicher vorrangiger Ziele anhand von Bohrungen beginnen, um das verschachtelte Porphyrmodell zu prüfen, was unsere Bemühungen um eine Erstressourcenbewertung und den Aufbau eines angemessenen Shareholder Value in bedeutendem Maße unterstützen sollte.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President und Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großdimensionierten Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, seine neu erworbenen Projekte Indata und Zymo durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

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