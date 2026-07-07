IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone erweitert ihr Verteidigungsdrohnen-Portfolio mit dem ersten Prototypen der Drohne IQ Sphere für autonome Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen in Umgebungen ohne GPS-Empfang

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone erweitert ihr Verteidigungsdrohnen-Portfolio mit dem ersten Prototypen der Drohne IQ Sphere für autonome Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen in Umgebungen ohne GPS-Empfang

Die fußballgroße autonome Drohne der IQ-Serie wurde für Dual-Use-Anwendungen konzipiert und soll bei Inspektionen in der Industrie, in der öffentlichen Sicherheit und im Bereich kritischer Infrastruktureinrichtungen zum Einsatz kommen.

Vancouver, British Columbia / 7. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der Entwicklung eines Prototypen der Drohne IQ Sphere begonnen hat. Diese autonome Plattform von der Größe eines Fußballs wurde speziell für den Verteidigungssektor konzipiert und ist für Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR) sowie Remote-Interaktionen in Gebieten ohne GPS-Empfang und bei beengten Platzverhältnissen vorgesehen. Die Plattform liefert Informationen in Echtzeit sowie ein umfassendes Lagebild, um den Einsatzkräften bei Gebäudedurchsuchungen, Tunnelerkundungen, Schiffsdurchsuchungen und anderen risikoreichen Missionen mehr Schutz zu bieten. Zu den voraussichtlichen Anwendungen im kommerziellen Bereich zählen die Inspektion von Pipelines und unterirdischen Versorgungsleitungen, die Sicherung kritischer Infrastruktureinrichtungen, die Inspektion von untertägigen Bergwerksbetrieben sowie gefährliche Einsätze in der Industrie.

Autonome Systeme verändern die Herangehensweise der Verteidigungskräfte und Betreiber kritischer Infrastruktureinrichtungen an einige der herausforderndsten Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, weiß Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Egal, ob es um die Navigation in Pipelines, die Inspektion gefährlicher Infrastruktur oder den Betrieb in Umgebungen ohne GPS-Empfang geht - die Nachfrage nach intelligenten Systemen, die Menschen vor Gefahren schützen und gleichzeitig Echtzeitdaten und Lagebilder liefern, wächst stetig. Die Drohne IQ Sphere ist eine weitere wichtige Bereicherung für unser wachsendes Portfolio an autonomen Lösungen und Dual-Use-Technologien, die sich an die wandelnden Anforderungen in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Wirtschaft richten.

IQ Sphere ist etwa so groß wie ein Fußball und wiegt zwischen fünf und sechs Kilogramm. Diese Drohne verfügt über einen leichten, schützenden kugelförmigen Rahmen und eine modulare Architektur und eignet sich für den autonomen Betrieb in beengten Umgebungen ohne GPS-Empfang. Die Plattform soll den Nutzern ein besseres Lagebild vermitteln sowie Ferninspektionen ermöglichen und dient gleichzeitig als Grundlage für zukünftige autonome und robotische Funktionen. Die IQ Sphere wurde sowohl für Verteidigungszwecke als auch für zivile Dual-Use-Anwendungen entwickelt und ist als autonome Plattform der nächsten Generation für den sicheren Betrieb in komplexen und gefährlichen Umgebungen konzipiert.

Mit der Drohne IQ Sphere erweitert ZenaDrone sein wachsendes Angebot an autonomen Systemen der IQ-Serie, die sich derzeit entweder noch in Entwicklung oder bereits in der Test- bzw. Pilotphase befinden. Dazu zählen die Drohne IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Sichtlinieninspektionen im Freien, die speziell für die Landvermessung entwickelte Drohne IQ Quad, die autonome Unterwasserdrohne IQ Aqua sowie die Start- und Betankungsplattform IQ Glider für Luftinspektions- und Verteidigungsanwendungen auf See. Diese Plattformen werden zusammen mit der ZenaDrone 1000 und den Abfangdrohnen bzw. der Verteidigungsplattform des Unternehmens zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme entwickelt, um autonome Aufklärungs-, Inspektions- und Einsatzfähigkeiten in der Luft, an Land und auf See bereitzustellen.

Das Unternehmen rechnet mit dem Beginn der IQ Sphere-Prototypentests in den kommenden Wochen und wird zeitnah über die weiteren Entwicklungsmeilensteine berichten.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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Für Investoren:

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