KI-Aktien im Wechselbad der Gefühle | SpaceX mit Welle an Kaufempfehlungen

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Die Wall Street bleibt zerrissen, mit dem Nasdaq unter Druck, und dem Dow Jones mit Auftrieb. Die stark gegensätzlichen Entwicklungen hängen vor allem mit den Aktien aus dem Halbleitersektor zusammen. Samsung meldet zwar Rekordgewinne und schlägt die Erwartungen, enttäuscht aber gemessen an der hohen Messlatte im Speicherchip-Boom. Gleichzeitig belasten Berichte, dass DeepSeek an einem eigenen KI-Chip arbeitet, und chinesische Firmen verstärkt auf heimische Chips statt Nvidia setzen. Außerdem meldeten Amazon die Ausgabe von 25 Mrd. US-Dollar in Anleihen. Die Renditen steigen wieder leicht, der US-Dollar zieht an, und Öl legt nach Berichten über iranische Raketenangriffe auf Handelsschiffe nahe der Straße von Hormus zu. Im Blick bleibt auch Walmart: Trump behauptet, der Konzern werde die Preise „deutlich“ senken, unter anderem bei Hackfleisch. Tatsächlich passt das eher zur bestehenden Strategie von Walmart, mit Tausenden Preissenkungen die eigene Rolle als Preisführer zu betonen. Unternehmensseitig steht auch SpaceX im Fokus. Laut Bloomberg und Reuters gehen die meisten Analystem mit bullischen Ersteinschätzungen an den Start. Der Wert ist ab heute Teil des Nasdaq 100. Rivian überrascht den Markt mit einer besseren Umsatzprognosen, aber auch mit einer Kapitalerhöhung.



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