Kreise/Klimafreundliches Heizen: Bald weniger Hilfen vom Staat

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Förderung von Wärmepumpen und anderen klimafreundlichen Heizungen soll nach Plänen der Bundesregierung in den nächsten Jahren deutlich sinken. Dies geht aus einer Vorlage für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt./vsr/DP/stk

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