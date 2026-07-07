Magie der Mathematik: Dieses Unternehmen hat das Datensicherheitsproblem bei der AI-Integration von Unternehmen gelöst



EQS-Media / 07.07.2026 / 11:45 CET/CEST



Künstliche Intelligenz braucht Daten, um zu funktionieren – doch für viele Unternehmen schafft der Quantencomputing-Boom dabei ein großes Sicherheitsproblem. Integrated Quantum Technologies hat eine Lösung entwickelt, die diesen Konflikt lösen kann.

Eine Bank will mit künstlicher Intelligenz Kreditrisiken präziser einschätzen. Eine Klinik will Patientendaten auswerten, um Diagnosen zu verbessern. Eine Versicherung will Betrugsfälle automatisiert erkennen. In allen drei Fällen ist die Technologie längst verfügbar – und in allen drei Fällen bremst etwas anderes die Umsetzung: der Datenschutz. Wer mit sensiblen Informationen arbeitet, bewegt sich in einem engen rechtlichen Korsett, das vorschreibt, wie und wo diese Daten verarbeitet werden dürfen.

Die europäische Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, gehört zu den strengsten Regelwerken dieser Art weltweit. Wer gegen sie verstößt, riskiert empfindliche Bußgelder. Ähnlich restriktiv ist das amerikanische Gesundheitsdatenschutzgesetz HIPAA, das den Umgang mit medizinischen Daten regelt. Hinzu kommen vergleichbare Vorschriften in zahlreichen weiteren Ländern und Branchen. Für Unternehmen entsteht daraus konkretes Konfliktpotenzial, denn künstliche Intelligenz entfaltet ihren vollen Nutzen nur mit realen, aussagekräftigen Daten. Diese Daten sind aber oft die sensibelsten, die ein Unternehmen besitzt.

Verschlüsselte Bruchstücke statt offener Rohdaten

Genau an diesem Punkt setzt Integrated Quantum Technologies (ISIN: CA45828F1018, WKN: A3EGAC) an. Das kanadische Technologieunternehmen hat mit AIQu VEIL eine Sicherheitsplattform entwickelt, die sensible Informationen so aufbereitet, dass künstliche Intelligenz damit arbeiten kann, ohne die ursprünglichen Daten vollständig offenzulegen. Das Prinzip dahinter: Daten werden beim Eingang in den KI-Prozess verschlüsselt und in Fragmente zerlegt. Greift ein Hacker auf das System zu, findet er keine zusammenhängenden Informationen vor, sondern lediglich wertlose Bruchstücke ohne Kontext. Das KI-Modell selbst erhält dennoch ausreichend Information, um präzise Ergebnisse zu liefern.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von klassischer Verschlüsselung, bei der Daten vor der Verarbeitung erst wieder vollständig entschlüsselt werden müssen und damit zumindest zeitweise ungeschützt vorliegen. AIQu VEIL setzt stattdessen auf eine Methode, bei der die Schutzschicht während der gesamten Verarbeitung erhalten bleibt.

Der Sicherheitsgewinn geht dabei nicht zulasten der Leistungsfähigkeit. KI-Modelle, die mit auf diese Weise geschützten Daten trainiert wurden, erzielten in internen Tests eine Genauigkeit von über 99 Prozent. Modelle, die mit ungeschützten Rohdaten trainiert wurden, kamen lediglich auf rund 92 Prozent. Zusätzlich soll die Plattform die Datenkompression verbessern und damit Speicher- und Verarbeitungskosten senken.

Vom IT-Dienstleister zum Anbieter einer Zukunftstechnologie

Die Wurzeln von Integrated Quantum Technologies liegen im klassischen Cybersicherheitsgeschäft für mittelständische Unternehmen. Über Managed Services, also ausgelagerte und fortlaufende IT-Sicherheitsbetreuung, sowie die hauseigene Plattform SecureGuard360 bietet das Unternehmen Überwachung, Risikoanalysen und Mitarbeiterschulungen an. Dieses bestehende Geschäft sichert laufende Einnahmen, verschafft Zugang zu Unternehmenskunden und liefert das Marktverständnis, auf dem die neue Plattform aufbaut.

Der strategische Fokus des Unternehmens liegt nun klar auf AIQu VEIL. Aus dem bisherigen Dienstleistungsmodell soll ein skalierbares Softwaregeschäft für Großkunden entstehen, mit Lizenzen, Cloud-Integrationen, Installationen direkt in der Firmeninfrastruktur und langfristigen Betreuungsverträgen. Für Unternehmenskunden ergibt sich daraus ein konkreter wirtschaftlicher Nutzen: KI-Projekte sollen schneller in den produktiven Einsatz kommen, Prüfprozesse günstiger werden und der Bedarf an teuren Speziallösungen sinken.

Marktdynamik durch Regulierung

Was die Position von Integrated Quantum Technologies besonders macht, ist die Marktdynamik im Hintergrund. Anders als viele Technologietrends, die irgendwann an regulatorische Grenzen stoßen, wächst der Bedarf für IQTs Lösung gerade durch die zunehmende Regulierung. Mit der europäischen KI-Verordnung, neuen Datenschutzgesetzen in den USA und schärferen Vorschriften in Asien entsteht weltweit ein Markt für Technologien, die KI-Nutzung und Datenschutz miteinander vereinbaren.

Im Wettbewerbsumfeld trifft IQT auf spezialisierte Anbieter wie Protopia AI, Anonomatic oder Privacy Dynamics, die ähnliche Datenschutzmethoden für KI-Anwendungen entwickeln. Gegenüber den breit aufgestellten Cybersicherheitsplattformen etablierter Konzerne wie Palo Alto Networks oder CrowdStrike besetzt IQT dagegen eine klar abgegrenzte Nische, die diese großen Anbieter bislang nicht gezielt adressieren.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 52 Mio. CAD ist Integrated Quantum Technologies in Anfangsstadium seiner kommerziellen Entwicklung. Wenn das Unternehmen aus den bisherigen Testergebnissen zahlende Kunden gewinnen kann, ist das der entscheidende Meilenstein von der technischen Validierung hin zur kommerziellen Skalierung. Gelingt er, steht Integrated Quantum Technologies an einem Schnittpunkt zweier Megatrends, die sich gegenseitig verstärken: der unaufhaltsame Vormarsch der künstlichen Intelligenz und der dafür notwendige drastische Ausbau des Datenschutzes.

Integrated Quantum Technologies gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Technologieaktien und im speziellen für den Wachstumsmarkt Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und Quantum Computing interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/integrated-cyber-solutions-inc) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

Integrated Cyber Solutions d/b/a Integrated Quantum Technologies

WKN: A3EGAC

ISIN: CA45828F1018

CSE: ICS

FRA: 6MQ

Kurs (07.07.2026): 0,70 CAD

Anzahl Aktien (Stand Mai 2026): ca. 74,7 Mio.

Market Cap (07.07.2026): ~52 Mio. CAD

Webseite: www.integratedquantum.com

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